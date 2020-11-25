Развлекательная инфраструктура в Петербурге в период ужесточения ограничений противоэпидемических ищет любые способы продержаться на плаву. Например, стал платным вход на территорию курорта "Охта парк" и парка аттракционов "Диво Остров". Посетители возмущены и считают, что так у владельцев денег станет еще меньше.

Крупный развлекательный комплекс с катком, горнолыжным комплексом, бассейнами и ресторанами расположен во Всеволожском районе Ленинградской области. Все услуги, разумеется, платные. Однако теперь в выходные и праздничные дни раскошелиться придется даже просто за вход на территорию - 150 рублей с человека. Если компания четыре человека или более, но пешком - 500 рублей. Бесплатный проход для детей до семи лет, пенсионеров и инвалидов при условии предъявления удостоверения. За въезд на автомобиле - те же 500 рублей.

Как поясняет администрация курорта, парковка будет бесплатной в том случае, если посетители купят на территории услуг более чем на одну тысячу рублей. При этом покупка должна быть единовременной, то есть в одном чеке - тогда вместе с ним выдадут специальный флаер, который нужно предъявить на парковке. Но вот, например, как подсчитала петербурженка с ником Лиса Михайлова, если она заплатит за билет на каток 800 рублей и еще 400 рублей оставит в кафе, то еще 500 рублей за парковку ей придется все-таки отдать. Общая сумма больше - но в каждом чеке "не дотягивает" до нужного предела.

В социальных сетях посетители рассказывают, что, обнаружив нововведение, многие "развернулись и уехали". Если раньше люди приезжали просто погулять в лесу или у воды, то "после введения платы за "воздух" желание пропало". На официальной странице парка петербуржцы даже предлагают друг другу альтернативные варианты - где можно покататься на коньках или показать ребенку контактный зоопарк. Тем более что в "Охта Парке" работа парка развлечений и детского клуба "приостановлены до особого распоряжения правительства Ленинградской области", зоопространство (так названо на сайте) прекратило работу 30 сентября, а веревочный парк - 12 октября.

Многие потенциальные посетители, обнаружив нововведение, "развернулись и ушли", отказавшись от посещения парка

Кстати, платный вход ввели и в парк развлечений "Диво Остров" в Приморском парке Победы. Цена здесь несколько гуманнее: 100 рублей с человека, и некоторые посетители даже увидели в этом положительный момент: "Меньше народу - меньше очереди на аттракционы, более безопасно". В пример приводят соседний ЦПКиО, куда вход тоже платный по выходным и праздничным дням. Однако сейчас "Диво Остров" закрыт. В дежурной службе парка корреспонденту "РГ" сообщили, что информации о возобновлении работы у них нет.

Тем временем

Парки-музеи дворцовых пригородов перешли на бесплатный режим работы - так, в Царском Селе Екатерининский и Александровский парки осенью и зимой будут доступны бесплатно.