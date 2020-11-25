В Северной столице активисты народного фронта обнаружили организации, торгующие липовыми справками, подтверждающими, что человек не болен коронавирусной инфекцией.

Основные заказчики таких документов - путешественники, которые только что вернулись из зарубежных поездок. В течение трех суток после пересечения границы человек должен сдать тест на коронавирус и загрузить результаты на "Госуслуги". Изготовить справку можно за 1,5 тысячи рублей. Причем по просьбе клиента в фирмах готовы поставить любую дату сдачи анализа, в том числе и в день запроса. Также ряд компаний дает не просто справки, а бумаги с QR-кодом, который, как считается, призван защитить такие документы от подделки. Сколько человек воспользовались данными сервисами, неизвестно. Точно одно: продавцы фальшивых справок подделывают бланки вполне конкретных частных лабораторий и даже вписывают настоящие имена сотрудников медицинских учреждений. На поддельных справках QR-коды читаются, правда, ведут они не на страницу с результатами анализа, а на различные разделы сайтов-двойников.

Хотя сдать ПЦР-тест в городе совсем не сложно. Анализы принимаются по 48 адресам. Гослаборатории Петербурга переведены на круглосуточный режим работы, в таком же формате работают и некоторые частные компании. Везде есть услуга вызова специалиста на дом. Ежедневно тестирование проходят больше 30 тысяч человек. Каждый десятый из них болен.