В регионах готовятся отменить новогодние гуляния

Грядущий год в условиях пандемии регионы готовятся встречать по-новому. В Петербурге отменили традиционные новогодние гулянья. А в Якутске праздновать начнут раньше всех - с 1 декабря.

Хотя на Дворцовой площади Петербурга в этом году установят живую елку, но Дед Мороз зажигать ее не приедет. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В Северной столице в этом году не будет широкомасштабных новогодних празднований. Часть мероприятий отменены или переведены в онлайн-формат. В частности, как говорят в администрации Петербурга, в этом году городских младшеклассников не будут звать в Ледовый дворец на яркий концерт. Представление состоится, но по телевизору. Традиционно, после городской елки детям вручали подарки. В этом году школьники их также получат.

В конце декабря на Дворцовой площади традиционно зажигал новогоднюю елку Дед Мороз из Великого Устюга. В этот раз елку зажгут, но без скопления народа. В саму новогоднюю ночь праздничной программы на Дворцовой площади также не будет. В прошлые годы гулянья проходили не только в центре. Деда Мороза и Снегурочку можно было встретить в Кронштадте, Колпино, в Веселом Поселке. Были праздники районные, муниципальные, уличные концерты устраивали и коммерческие структуры. В общем, гулял весь город. В этот раз в городском плане мероприятий осталось 180 новогодних праздников. Но большинство из них пройдут в онлайн-формате. Хороводов не будет. Отменен также новогодний салют в центре. Кроме того, в новогоднюю ночь в Петербурге, как и сейчас, не будут работать рестораны и клубы. Впервые за много лет петербургское метро закроется под бой курантов.

Метро в Санкт-Петербурге 31 декабря закроется под бой курантов. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Внесли коррективы в празднование Нового года и регионы.

- Праздник, безусловно, состоится. Уже 1 декабря мы запускаем фестиваль "Зима начинается с Якутии", первые новогодние елки в стране по традиции зажгутся именно у нас. А в целом будем действовать взвешенно и аккуратно. В этом году, к сожалению, будем делать все в онлайн-формате," - заявил глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев на "круглом столе" в ТАСС.

По словам главы региона, нормы ограничений, которые действуют внутри зданий, останутся. "Но, с другой стороны, все запрещать мы точно не будем, потому что здесь нужно подходить разумно. У нас республика огромная, на севере есть поселки и села, где за 9 месяцев не было ни одного случая ковида, и нет смысла там вводить какие-то ограничения. Если ограничения серьезные будут, то только в крупных городах", - подчеркнул Айсен Николаев.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, власти вынуждены были ввести ограничения по посещению театров, в том числе детских театров. Теперь на один спектакль будут продаваться не более 50 билетов, чтобы можно было соблюсти безопасную дистанцию между зрителями. Также в области отменены массовые новогодние празднования, в том числе и общешкольные. Но в то же время в школах разрешено отмечать Новый год в каждом классе отдельно, чтобы не было большого скопления детей в одном месте.

Если ограничения огорчают, то радует другое: в регионах увеличивают количество объектов на улицах, где можно активно проводить праздники, - катки, снежные горки, лыжные трассы и прогулочные дорожки. Так, на Камчатке упор сделали на народные гулянья на открытом воздухе. "К счастью, у нас на Камчатке зима достаточно комфортная, и мы планируем серию праздничных мероприятий. Из таких фишек, которые мы в этом году делаем, будет езда на собачьих упряжках, - подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов. - Приглашаю всех к нам в гости. Не пожалеете".

А вот в Удмуртии, заявляет глава региона Александр Бречалов, праздник пройдет однозначно шумно. "Новый год - это ожидание чуда и перемен. А в наше время необходимость изменений как никогда очень остро чувствуется, - отметил глава региона. - Мы несколько увеличим время работы ресторанов и другого общепита. Мероприятия тоже отменять не будем, надо создать людям настроение и их поддержать".

Подмосковье

Гулять не возбраняется

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов провести полное новогоднее благоустройство. Да, массовых мероприятий в этом году не будет, но гулять по празднично украшенным улицам, паркам и скверам жителям не возбраняется. "Очевидно, что в Подмосковье будет много отдыхающих, в том числе и Москвы. Все, что связано с убранством городов, возможностью прогулок, должно быть сделано на должном уровне", - сказал Воробьев. Он вообще не прочь был бы снять часть коронавирусных ограничений перед длинными праздниками, правда, с оговоркой - если эпидемиологическая ситуация позволит. Власти рассчитывают, что к концу декабря наберет обороты массовая вакцинация от COVID-19, число новых больных перестанет расти и можно будет ослабить запреты. К примеру, открыть музеи.

Но даже если сделать этого не удастся, занятия для тех, кто решил провести праздники в Подмосковье, найдутся. Будут открыты 152 катка, более 60 лыжных трасс, тюбинговые и обычные горки. Готовят специальный новогодний ассортимент предприятия, работающие в сфере гастрономического туризма. Есть интересные праздничные предложения от кемперов и глэмперов - такой формат отдыха необычен и легко позволяет соблюдать все санитарные меры.

Подготовила Ирина Рыбникова

Между тем

В Абхазии созрел рекордный урожай мандаринов

Главный новогодний фрукт из Абхазии вновь украсит столы россиян. Фото: Ирина Белова

Ожидается, что в этом году в Абхазии соберут до 40 тысяч тонн мандаринов - и это в два раза больше показателей 2019 года. Значительная часть урожая поступит на прилавки российских магазинов. По словам аналитика группы компаний "Финам" Алексея Коренева, увеличение урожая и ввоза в Россию абхазских мандаринов скажется на их стоимости.

- Из-за рекордных показателей сборов мандаринов их стоимость точно уменьшится на 15-20 процентов, - объяснил он.

- Массовый сбор мы начали примерно неделю назад, а индивидуальный еще раньше, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" начальник агрономического отдела Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия Эдуард Барганджия. - Этому благоволит и погода: дожди закончились, установился теплый ноябрь.

Как следствие, с середины сентября в нашу страну из соседней республики ввезено почти семь тысяч тонн цитрусовых - это также в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- В среднем за сутки российско-абхазскую границу пересекает до ста грузовых машин с сельхозпродукцией, ввозится более 200 тонн цитрусовых, - отметила пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова. - Из-за возросшей нагрузки таможенный пост МАПП Адлер сейчас работает в усиленном режиме.

Напомним, в прошлом году в Абхазии собрали почти 20 тысяч тонн мандаринов. Год был неурожайным. На это частично повлияла засуха, долгое время не было дождей, поэтому мандарины осыпались.

Подготовила Ирина Белова, Краснодарский край