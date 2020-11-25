Вологодские автоволонтеры акции #МыВместе доставляют врачей к пациентам отдаленных микрорайонов.

Такая помощь оказывается медикам городской поликлиники №1. За всеми участковыми врачами, обслуживающими жителей окраин, закреплены машины добровольцев. Автоволонтеры помогают врачам в ежедневном режиме и отрабатывают полный восьмичасовой рабочий день.

- Мы очень рады, что смогли найти людей, готовых оказывать помощь с доставкой врачей по вызовам, количество которых в последнее время сильно увеличилось, - говорит Борис Подольный, волонтер и активист регионального отделения ОНФ. - Сотрудники поликлиники благодарят за поддержку. Работать медикам стало гораздо легче. Если раньше им приходилось тратить на дорогу в отдаленные участки по несколько часов, то теперь время в пути значительно сократилось.

В областном правительстве отмечают, что поликлинике также предоставлены автомобили администрации Вологды для доставки медиков к пациентам и на данный момент потребность лечебного учреждения в машинах полностью закрыта.