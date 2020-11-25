В сезон отпусков петербуржцы, решившие отдохнуть на Финском заливе и на берегах рек и озер, констатировали: вода была мутная, с зеленым оттенком. Купаться в ней не хотелось. Однако обилие водорослей (и первую скрипку играют сине-зеленые водоросли, цианобактерии) - вопрос не только эстетики, но и здоровья. Как биоты в целом, так и человека. И, если не будут внедрены действенные меры борьбы с чрезмерным распространением сине-зеленых, а также с прочими загрязнителями водоемов, число пляжей с чистой водой будет еще меньше.

Как пояснил Евгений Курашов, заведующий лабораторией гидробиологии Института озероведения РАН, само по себе цветение сине-зеленых водорослей - процесс природный. Но с другой стороны, поскольку на активное размножение водорослей напрямую влияет антропогенный фактор, проблема цветения признана глобальной мировой экологической проблемой.

- Ведущие страны тратят миллионы долларов в год на преодоление последствий цветения. Почему? Потому что цветение водоемов приводит не только к неприятному запаху, ухудшению состояния рекреационной среды, но и к ухудшению качества воды, к проблемам с водозаборами для питьевых нужд, а самым опасным является нарушение водной экосистемы. Например, может значительно снизиться или вообще исчезнуть популяция хорошей рыбы, а выделяемые водорослями цианотоксины приводят к заболеваниям водных и наземных организмов, - подчеркнул Курашов.

Высокая концентрация цианобактерий не безопасна и для человека. Прежде всего это касается различных экзем, а при попадании внутрь вода может вызвать расстройство работы желудочно-кишечного тракта, негативно воздействовать на нервную, эндокринную системы.

- Проблема с сине-зелеными водорослями стала крайне актуальной. Напомню: водоросли размножаются крайне быстро: клетки делятся каждые четыре часа. Что же касается сроков начала цветения, то пока нет точных данных по вызывающим его механизмам, - уточнил Андрей Шаров, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН.

Во всем мире разрабатываются методы борьбы с этой напастью. Но что касается больших водных пространств (в условиях Петербурга это Финский залив, Ладожское озеро), главное средство одно - снижение уровня загрязнений. Ведь если взять канализационные стоки (а вдали от города они не всегда проходят должную очистку), то они, по сути, являются отличной подкормкой водорослям, так как содержат азот и фосфор. Это по аналогии с азотно-фосфорными удобрениями, на которых растения растут как на дрожжах. Водоросли - тоже.

Что касается водоемов меньшего размера, то методы борьбы разнятся. Да, можно вычерпывать донные отложения, но этот способ не безупречен: донные осадки попадают в толщу воды, замутняют ее на длительное время, что приводит к разбалансировке экосистемы.

Сине-зеленые водоросли ставят под угрозу как популяцию рыбы, так и здоровье человека

Разработаны методы химического воздействия на цианобактерии. Но, к сожалению, они убивают не только цианобактерии, но и все остальное живое. Есть методы, в основе которых использование ультразвука и ультрафиолета, но и они наносят вред другим обитателям водоемов.

Поэтому более перспективны технологии, использующие аллелопатию. Это свойство одних организмов выделять вещества, которые губительно действуют на другие организмы.

- Мы предложили такие методы для города, уже разработали техническое задание. Но вмешалась пандемия, и в масштабах города не удалось осуществить задуманное. Надеемся, что существенного продвижения мы достигнем уже в 2021 году, - считает Курашов. - Также нами разработан альгицид нового поколения, уничтожающий вредную водную растительность, мы получили патент.

Но ученых, занимающихся состоянием водных объектов, волнуют не только цианобактерии. В последние годы мир задумался о новой угрозе: микропластике. Это тот пластик, который благодаря беспечности человека оказывается в водоемах и постепенно распадается на крошечные кусочки. Главная проблема в том, что микропластик может адсорбировать различные загрязнители, тем самым став их прямым носителем. Поскольку микропластик мал, он легко попадает внутрь живого организма, что чревато возникновением заболеваний.

Мнение

Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый Крест":

- Сине-зеленые водоросли, или цианобактерии, - важная часть биоты Земли. Именно они, а не деревья, выделяющие кислорода примерно столько, сколько сами и поглощают, являются настоящими "легкими планеты". Далеко не все из них ядовиты, однако в больших количествах сине-зеленые водоросли, как и любые другие быстро размножающиеся виды, опасны. Во время их массового цветения солнечные лучи не попадают в глубь водоема, это ведет к нехватке кислорода и массовому мору рыбы. При этом, сине-зеленые водоросли - естественные обитатели водоемов, а чтобы их не было слишком много, достаточно перестать их "кормить".