105-летнее судно ЧФ "Коммуна" оснастили обновленной мини-субмариной

Старейшее судно ВМФ России "Коммуна" приняло на борт модернизированный глубоководный аппарат АС-28, предназначенный для спасения экипажей подводных лодок. Об этом сообщили сегодня в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Сейчас "Коммуна" выполняет переход в главную базу ЧФ - город Севастополь с мини-субмариной на борту.

Аппарат АС-28 1985 года постройки прошел ремонт и модернизацию в Санкт-Петербурге. Он получил современные системы управления движением, новую подводную звуковую связь, а также камеры видеонаблюдения.

После ремонта АС-28 отправили в Новороссийск по железной дороге. Там его сняли с железнодорожной платформы, отвезли к причалу и при помощи крана спустили на воду. Затем экипаж "Коммуны" поднял аппарат на борт.

Справка "РГ"

"Коммуна" в строю уже 105 лет. Это старейшее судно ВМФ России, построенное еще в царские времена (первое название - "Волхов"). Имеет конструкцию катамарана. Корабль спущен на воду в 1913 году, в 1915-м начал служить в составе Балтийского флота. Его предназначение с момента постройки - спасение подводных лодок. В 1967 году "Коммуна" была передислоцирована в Севастополь, затем была адаптирована для работы с глубоководными спасательными аппаратами. Сейчас "Коммуна" является штатным носителем аппарата АС-28.