В микрорайоне Казачьем в Астрахани произошел жуткий инцидент: бездомные собаки растерзали 72-летнего мужчину. Пенсионера три дня искали родственники. Этим случаем занялись следственные органы, в отношении должностных лиц горадминистрации возбуждено уголовное дело.

О нападении псов-людоедов рассказала дочь погибшего Светлана Петракова, записав видео и выложив его в соцсети.

- Во вторник вечером папа вышел прогуляться, видимо, ему стало плохо с сердцем. В пятницу его нашли сотрудники ППС... Тяжело говорить об этом... Это дико и страшно. Когда его нашли, мой брат стоял и отгонял собак от тела... Собаки здесь живут, размножаются, бегают, их бесконечное количество. Отца пришлось хоронить в закрытом гробу, - рассказала девушка.

Как отметили в горадминистрации, после этой истории чиновники направили в микрорайон службу для отлова бездомных собак.

"В том районе поймали три особи, - сообщили в мэрии. - Однако оценку всех действий даст следствие. Пока выясняется, были ли это собаки или, может быть, волки.

Астраханцы страдают от зверств собак не впервые.

"В результате халатного отношения должностных лиц горадминистрации к исполнению своих обязанностей в 2020 году зарегистрировано 2036 случаев нападения безнадзорных собак на граждан, 629 случаев - на детей", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК по области.

В мэрии "РГ" проинформировали, что органы власти проблему понимают и с ней борются, но есть сложности: закон умерщвлять собак не позволяет, бесхозных четвероногих можно только стерилизовать, вакцинировать и, надев бирку, выпускать обратно. Эти процедуры проводят в единственном в городе муниципальном приюте для бездомных животных, который открылся в феврале. А в нем 300 мест, на всех бесхозных собак не хватает. В приюте побывало уже 980 четвероногих, 585 уже снова на улице, причем за их дальнейшей судьбой никто не следит.

Когда открывали собачий приют, планировалось, что вскоре появятся еще шесть, но вопрос "на контроле и в проработке". А пока областная служба ветеринарии совместно с минсельхозом планируют организовать бесплатные дни стерилизации бездомных собак, возить на которую их будут... сами астраханцы.

- Мы часто видим, как граждане бесхозных животных подкармливают, - объяснил министр сельского хозяйства региона Руслан Пашаев. - Давайте попросим их проявить свою гражданскую ответственность и привезти животное на стерилизацию.

А владельцам частных подворий, у которых бездомные собаки съедают домашнюю птицу, предложено своих кур и гусей самим же и страховать.

"Сегодня - собаки, а завтра придут волки, тогда с кого вы будете спрашивать? Это природная среда", - объяснили нам в муниципалитете.