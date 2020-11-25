Белорусский драмтеатр показал в Астрахани титулованный моноспектакль по Достоевскому

Обладатель Гран-при международного фестиваля монодрамы во Вроцлаве, приза "За лучшую мужскую роль" на биеннале "Смоленский ковчег" и наград знаменитого театрального фестиваля на родине "Братьев Карамазовых" в Старой Руссе - моноспектакль "Достоевский. Вопрос" белорусского Национального академического драмтеатра имени Горького показали в Астрахани на сцене ТЮЗа 23 и 24 ноября по программе "Большие гастроли". 26 и 27 ноября пьесу дадут в "Царицынской опере" в Волгограде.

- Это философский трактат, понимание Достоевского, что происходит в мире, в обществе, его самые излюбленные, самые выстраданные мысли о вере и неверии, о свободе и вечной борьбе и всепрощении, и они актуальны до сих пор, - объяснил "СОЮЗу" творческую задумку спектакля соавтор постановки и ее исполнитель, заслуженный артист Беларуси Валерий Шушкевич.

Его роль - единственная, но многоликая. Удерживая внимание зрителя тет-а-тет час и десять минут без перерыва, герой пьесы предстает перед ними то мечтающим утолить жажду жизни Иваном Карамазовым, то циничным Великим инквизитором из одноименной притчи, то самим писателем, рассуждающим о Боге и чуде.

Декорации аскетичны: две натянутые крест-накрест струны на темном фоне, который оттеняет лишь длинный белый шарф одетого во все черное героя. Незатейливый реквизит метафоричен: указка становится мечом, грецкие орехи - человеческими головами. Свет и музыка олицетворяют высшие силы, вовлекая зрителя все глубже в размышления о любви, о мире, о своем месте в нем и принятии ближнего.

Постановка пьесы шла 2,5 года. По словам Шушкевича, самым сложным было адаптировать философию Достоевского к театру, чтобы мысль стала чувственной и понятной.

По словам худрука театра Сергея Ковальчика, проект "Большие гастроли" дает колоссальный опыт познания России:

- У Достоевского есть фраза "Русская земля крепка березой". После такой поездки артист говорит ее с новым смыслом, - сказал Сергей Ковальчик.