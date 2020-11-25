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25.11.2020 14:44

Центр управления регионом открылся в Астрахани

Текст: Наталья Коротченко
Сегодня в Астрахани состоялось официальное открытие центра управления регионом, созданного по поручению президента России для сбора и обработки сообщений граждан, поступающих через соцсети в виде постов и комментариев в адрес органов власти.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В ближайшее время центр также аккумулирует обращения, которые астраханцы отправляют через интернет - приемные различных ведомств: позже их можно будет оформлять на единой площадке через сайт госуслуг. Задачей сотрудников центра станет сокращение сроков рассмотрения жалоб и предложений, поступающих от граждан и повышение качества ответов на эти запросы от чиновников.

- Сейчас по всей стране организовываются центры управления регионами, объединенные в одну сеть. Система образования подобных центров показала себя как надежный инструмент в построении отношений между органами власти и жителями, - заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который проконтролировал готовность структуры к работе. - Убежден, что центр управления регионом станет хорошей точкой роста к формированию комфортной среды для жителей Астраханской области.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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Выявление и обработка обращений ведется с помощью компьютерной программы "Инцидент Менеджмент", которая выявляет сообщение и пересылает жалобу профильному ведомству, минуя долгие бюрократические процедуры. Служба обязана отреагировать оперативно: от четырех часов до восьми дней в зависимости от сложности проблемы и ответить пользователю там же в соцсетях. При этом, как сообщил "РГ" руководитель ЦУР Денис Боднюк, ранее занимавший должность советника губернатора Астраханской области, ответ на обращение должен быть конкретным и понятным. Если письмо будет похоже на отписку, его вернут в ведомство на доработку. В настоящее время центр обрабатывает от 300 до 500 обращений в день.

- Запуск центра управления регионом - новый этап в жизни Астраханской области, направленный на то, чтобы вывести работу с обращениями граждан на принципиально новый уровень. При этом важно не только оказывать помощь в решении и предотвращении проблем, но и своевременно и качественно информировать граждан о способах их решения, - рассказал Денис Боднюк.

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