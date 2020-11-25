Известная в Астраханской области предпринимательница с белорусскими корнями Раиса Берестень почти 20 лет занимается поставками продовольствия.

Белорусские фермеры ищут через свою бывшую соотечественницу надежных партнеров в российских регионах, а астраханские сельхозпроизводители узнают, как им выйти со своим товаром в Беларусь. Раиса Берестень возглавляет комитет по внешне­экономической деятельности астраханской Торгово-промышленной палаты.

А начиналось все в 2001 году, когда Раиса наладила поставки в Беларусь астраханской свежемороженой и вяленой рыбы - воблы, леща, красноперки, сома, щуки. Особенно оценили в Беларуси астраханскую воблу. Как объяснила Раиса Алексеевна, считается, что она выводит радионуклиды. На речную рыбу в Беларуси оказался самый большой спрос: в путину предпринимательница отправляет три-четыре 20-тонных фуры в неделю, в сезон - около 400 тонн. И даже в пандемию спрос не упал...

Кроме рыбы Раиса Берестень решила познакомить белорусов со знаменитыми астраханскими арбузами и томатами, а заодно - с перцами, луком и дынями. И несмотря на то что Беларусь славится своим картофелем, приучила земляков покупать астраханский, потому что созревает он здесь уже в июне, когда все вокруг только посадили.

Еще в 2001 году Раиса наладила поставки в Беларусь астраханской свежемороженой рыбы

Содействует Раиса Берестень и импорту. Например, белорусских семян, производители которых ищут новые рынки сбыта.