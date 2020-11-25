На подворье 81-летней донской казачки Надежды Золотых в станице Мелиховской растет национальное достояние. Это виноградный куст, которому, как недавно выяснили ученые, не менее 200 лет. По одной из версий, местные казаки привезли саженец из Франции после похода на Париж во время войны с Наполеоном. Трофейная лоза прекрасно прижилась на донской земле. Этот виноград Надежда Григорьевна называет попросту - "старинный".

- Когда моя бабушка купила дом в Мелиховке, во дворе уже рос старый виноград. А потом он разросся настолько, что стал занимать слишком много места. Ствол был огромный - не обхватишь. Чтобы освободить землю, я этот виноград и топором рубила, и корчевать пыталась, даже огнем выжигала. Но от оставшихся в земле корней каждый год снова поднимались побеги. Причем виноград-то плодородный. С одной лозы я снимаю по два ведра ягод, сладких, как мед. Сила у старинного винограда большая. И он меня победил: решила оставить его, раз он такой жизнелюбивый! - рассказывает хозяйка.

Надежда Григорьевна ведет меня на задний двор. На ухоженном участке действительно выделяется нечто внушительное, недокорчеванное, обгоревшее, больше похожее на пень большого старого дерева. Однако от "пня" весело тянется зеленая лоза с крупными гроздьями винограда.

Другая особенность "старинного" винограда - его удивительная неприхотливость. Если капризные современные сорта требуют постоянного ухода, подкормки, укрытия на зиму, и все равно часто болеют, этот растет сам по себе, как дикий.

В этом году его уродилось особенно много, но желающих отведать вкуснятины оказалось еще больше. Почти весь урожай хозяйка раздала односельчанам, оставив под конец осени на кустах лишь немного кисточек. По словам Надежды Григорьевны, "старинный" виноград годится и для еды, и на вино.

- Такое вино для здоровья полезно. Бывает, голова сильно болит или еще какой недуг, а выпьешь 50 граммов - и все проходит. И это не только я одна замечаю. После вина из "старинного" винограда любой человек словно заново на свет нарождается. Здоровее становится, счастливее и добрее, - делится секретом Надежда Григорьевна.

Казачий рецепт от Надежды Золотых

- Собираю ягоды, перекручиваю кисточки на рушке-дробилке и раскладываю по кастрюлям, на пять ведер каждая. Три дня перемешиваю по два-три раза в день. Если этого не делать, то вино быстро превратится в уксус. Потом надо слить сок, а жмых пойдет на другак, его можно залить водой и три кило сахара на ведро. Настоящее же вино делается из чистого сока. Его нужно хорошо процедить через марлю, чтобы ни одной косточки не попало. Потом добавить сахара, но немного - 300-500 граммов на ведро. При температуре 18 градусов сок будет с неделю играть. А знаете, как интересно за ним наблюдать! Когда вино играет - оно ведь шумит, как море. И запах такой чудесный! Потом его надо еще раз процедить и разлить по 10-литровым баллонам в погребе. При желании можно еще добавить по две-три ложки сахара на баллон. К Новому году будет отличное вино.

Что говорят ученые

Специалисты заинтересовались виноградом из станицы Мелиховской, когда на Дону свирепствовала филлоксера - тля, уничтожающая корневую систему. Тогда по всей округе пострадали практически все виноградники, а "старинный" виноград Надежды Золотых плодоносил как ни в чем не бывало.

Прослышав о необычайно живучем винограде, в донскую станицу приехали местные эксперты и ученые из Краснодарского института виноградарства. На подворье у Надежды Золотых они обнаружили несколько старых сортов: "молдавский черный", "шампанчик", "пухляковский", "сибирьковый", "косоротовский". Но, судя по всему, из Франции казаки привезли европейский сорт "мускат гамбургский".

- Нас сразу поразил пень от виноградной лозы диаметром сантиметров 80. Почти метровый ствол винограда! Спрашиваем хозяйку: зачем же она срубила такое чудо? Надежда Григорьевна только вздыхает: мол, куст слишком разросся, мешал ходить по двору, и вообще некрасиво было. Мы взяли пробы, срезы с черенков и корней. Радионуклидный анализ показал, что винограду никак не меньше 200 лет. А старики в Мелиховской говорили, что раньше казаки привозили из заграничных походов виноград. Так что эта лоза вполне могла расти во Франции в наполеоновские времена. Мы попытались докопаться до корней необычного винограда. Углубились примерно на 1,2 метра, а корни уходят еще глубже. Причем видно было, что под землей они закручиваются кольцом. А ведь именно так казаки в старину и сажали виноград: зарывали глубоко в землю длинную лозу, уложенную кольцом, - рассказывает краевед, специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов.

Кстати, особенности корневой системы "старинного" винограда объяснили причину, по которой его не смогла погубить филлоксера. Дело в том, что глубже полуметра тля не забирается. А современный виноград так глубоко при посадке уже не закапывают. В результате обычные виноградники оказались не такими стойкими.

- 200 лет - это очень много для винограда. Я не видел в России таких старых кустов. Его надо сохранить и как следует изучить. Кстати, в других странах лоза возрастом более 100 лет считается национальным достоянием и всячески оберегается. В Италии, например, к такому винограду даже специально возят туристов. Так что, возможно, со временем и подворье Надежды Григорьевны станет местной достопримечательностью, - считает Владимир Косов.