Управляющая компания в Белой Калитве Ростовской области вынуждена заплатить жильцам одной из квартир в обслуживаемом доме круглую сумму за неисправный кран.

С иском на УК в суд обратилась семья, жилище которой затопили соседи. В результате от воды пострадали не только обои и напольное покрытие, но двери и даже мебель. Потоп случился на кухне.

Как рассказали в суде, по заключению экспертов, к которым обратились пострадавшие жильцы, причиной стал неисправный кран на отопительном приборе, который буквально сорвало при спуске воздуха из системы отопления дома.

По судебному решению убытки жильцам должна возместить управляющая компания как виновник произошедшего, ведь она не смогла обеспечить исправное состояние внутридомовой системы отопления.

УК придется заплатить истцу почти 192 тысячи рублей. В эту сумму входят расходы на восстановительный ремонт в затопленной квартире, компенсация морального вреда обратившейся в судебную инстанцию семье, а также штраф. Плюс судебные расходы, которые составили еще двадцать тысяч рублей.

Недавно Верховный суд РФ сделал важные разъяснения для пострадавших от затопления квартир: отсутствие документов, подтверждающих ущерб и стоимость ремонтных работ, не могут быть основанием для отказа во взыскании компенсации. В качестве примера можно привести дело жительницы одного из регионов Северо-Кавказского федерального округа, которая подала иск к соседям и УК на 370 тысяч рублей. Причиной ЧП в ее квартире стал срыв трубы на разводке горячего водоснабжения у соседей сверху, которые произвели врезку в общедомовую трубу, а эти работы выполнили сотрудники управляющей организации.

Суд первой инстанции удовлетворил требование истицы, но вышестоящий его отменил, в том числе посчитав, что она не представила доказательства, подтверждающие виды и стоимость ремонтных работ для устранения последствий затопления.

Женщина обратилась в Верховный суд. Если точный размер убытков невозможно установить, посчитали в Верховном суде, значит, его должен определить судья с учетом всех обстоятельств дела. В этом случае оно, кстати, было направлено на новое рассмотрение.