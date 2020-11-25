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Управляющая компания в Белой Калитве Ростовской области вынуждена заплатить жильцам одной из квартир в обслуживаемом доме круглую сумму за неисправный кран.

С иском на УК в суд обратилась семья, жилище которой затопили соседи. В результате от воды пострадали не только обои и напольное покрытие, но двери и даже мебель. Потоп случился на кухне.

Как рассказали в суде, по заключению экспертов, к которым обратились пострадавшие жильцы, причиной стал неисправный кран на отопительном приборе, который буквально сорвало при спуске воздуха из системы отопления дома.

Фото: iStock
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По судебному решению убытки жильцам должна возместить управляющая компания как виновник произошедшего, ведь она не смогла обеспечить исправное состояние внутридомовой системы отопления.

УК придется заплатить истцу почти 192 тысячи рублей. В эту сумму входят расходы на восстановительный ремонт в затопленной квартире, компенсация морального вреда обратившейся в судебную инстанцию семье, а также штраф. Плюс судебные расходы, которые составили еще двадцать тысяч рублей.

Недавно Верховный суд РФ сделал важные разъяснения для пострадавших от затопления квартир: отсутствие документов, подтверждающих ущерб и стоимость ремонтных работ, не могут быть основанием для отказа во взыскании компенсации. В качестве примера можно привести дело жительницы одного из регионов Северо-Кавказского федерального округа, которая подала иск к соседям и УК на 370 тысяч рублей. Причиной ЧП в ее квартире стал срыв трубы на разводке горячего водоснабжения у соседей сверху, которые произвели врезку в общедомовую трубу, а эти работы выполнили сотрудники управляющей организации.

Суд первой инстанции удовлетворил требование истицы, но вышестоящий его отменил, в том числе посчитав, что она не представила доказательства, подтверждающие виды и стоимость ремонтных работ для устранения последствий затопления.

Женщина обратилась в Верховный суд. Если точный размер убытков невозможно установить, посчитали в Верховном суде, значит, его должен определить судья с учетом всех обстоятельств дела. В этом случае оно, кстати, было направлено на новое рассмотрение.

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