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25.11.2020 11:03
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили "ракетный сюрприз НАТО" для России в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек усомнился в существовании какой-либо угрозы для безопасности России и Крыма в случае использования НАТО испробованных на учениях в Черном море реактивных систем залпового огня дальнего действия.

По словам Бальбека, крымская военная группировка отслеживает все провокации, и нынешние американо-румынские стрельбы не стали сюрпризом. Мало того, попытка демонстрации американской мощи провалилась.

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- В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма - его берут на сопровождение, и при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват, - объяснил Руслан Бальбек свою позицию в комментарии РИА Новости. - Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией - действует принцип "ответка". Так что зря тешит себе душу автор статьи - сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия.

Ранее военнослужащие США и Румынии провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Черном море. Ради этих учений две установки M142 High Mobility Artillery Rocket были на несколько часов переброшены с немецкой авиабазы Рамштайн. Издание Forbes назвало эти стрельбы "явным посланием для Москвы", ведь дальность использованных ракет достигает 300 километров, а значит, они вполне достают до российского Крыма. По мнению авторов статьи, это стало неприятным сюрпризом для российской группировки на полуострове.

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