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25.11.2020 14:24
Рубрика: Общество

В Краснодаре открыли круглосуточные центры диагностики COVID-19

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

В столице Кубани открыли два круглосуточных амбулаторных центра диагностики пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

Центры диагностики заработали на базе городских поликлиник № 7 и №15. В скором времени запустят еще один - в поликлинике №25.

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В круглосуточном режиме посетители могут сдать анализ и пройти комплексное обследование. По результатам тестов врач примет решение: госпитализировать больного либо назначить ему лечение на дому. При этом сами медучреждения продолжат вести прием посетителей в штатном режиме, а для пациентов с подозрением на COVID-19 обустроен отдельный вход. Сюда они могут обращаться как самостоятельно, так и по направлению лечащего врача.

- При наличии медицинских показаний к госпитализации пациента направят в инфекционный госпиталь. При показании к амбулаторному лечению пациенту выдадут заключение с диагнозом, рекомендации, а также необходимые лекарственные препараты. В дальнейшем корректировать лечение будет врач поликлиники по месту жительства больного, - пояснили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По данным оперативного штаба, в крае за последние сутки зафиксировано 167 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе положительный результат выявлен у 13 детей. Наибольшее число случаев выявлено в Краснодаре - 61 человек, в Кущевском районе - 13, в Северском районе - 11, в Анапе и Тимашевском районе - по 6 пациентов. Возраст заболевших от 6 до 88 лет. Всего с начало пандемии подтверждено 21229 случаев COVID-19, выздоровели 14393 человек, 556 пациентов спасти не удалось.

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