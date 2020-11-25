В Крыму открыли Центр управления регионом

В Симферополе на улице Петропавловской,12 открылся Центр управления регионом (ЦУР), который займется анализом обращений и жалоб граждан, а также резонансных публикаций в соцсетях. Подобные структуры создают по всей стране по поручению президента Владимира Путина.

Центр займется мониторингом восьми основных сфер жизни - это здравоохранение, ЖКХ, образование, дороги, транспорт, ТКО, энергетика, социальная защита. Глава РК Сергей Аксенов отметил, что центр технически оборудован, а в коллектив подобрали профессионалов. Программное обеспечение разработано автономной некоммерческой организацией "Диалог".

- Основная задача Центра - скорость реагирования на возникающие проблемы и качество работы с обращениями граждан. Система использует обращения, поступающие через социальные сети, ищет темы, которые вызывают недовольство граждан, после чего эти обращения передаются в соответствующие службы, - рассказал глава РК Сергей Аксенов. - Все обращения, поступающие на горячие линии, объединяются. Также контролируется исполнение поручений и обратная связь с заявителями, потому что иногда чиновники докладывают, что все хорошо, а когда связываются с заявителем, оказывается, что никто не появлялся. Главный критерий работы центра - удовлетворенность заявителей результатами реагирования на их жалобы. Мы должны четко понимать, что после обращений последует реакция.

Исполнительный директор АНО "Диалог" Владимир Туровцев добавил, что запуск ЦУРа - это начало оптимизации и отработки обращений граждан, выстраивания управленческих процессов и улучшения обратной связи с населением. Проанализировав обращения граждан, сотрудники центра сформируют комплексную картину самых насущных проблем региона. Это дает надежду на более грамотные и выверенные решения властей.