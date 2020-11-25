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25.11.2020 10:49
Рубрика: Общество

В Крыму тесты на COVID-19 начнут делать за сутки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым время ожидания результатов ПЦР-тестов на коронавирус сократят до 24 часов. Об этом заявил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

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- В ближайшее время начнет действовать система "Фармковид", которая ускорить информационный обмен между ПЦР-лабораториями, медорганизациями и Роспотребнадзором, - объяснил Александр Остапенко. - Как следствие, это на порядок сократит сроки ожидания результатов пациентами. Мы планируем выйти на 24 часа при желаемом нормативе 48 часов. Более того, сейчас начинается тестирование на наличие антигена, что также вне сомнений ускорит получение заключений. Начнем проводить тесты на антитела со скорой помощи.

По словам главы РК Сергея Аксенова, раньше сдавшие тесты пациенты дожидались результатов до пяти-семи суток, и все это время они могли активно контактировать с окружающими. И использование тестов на антитела сотрудниками СМП облегчит работу "скорой" и избавит пациентов от ненужных хождений по поликлиникам.

- Есть риск в плане 80-90 процентов достоверности этого метода, но тем не менее мы договорились, что эту неделю тестируем ряд методик, и на следующем штабе внесем конструктивные предложения, - сказал Аксенов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская уточнила, что врачи "скорой" будут использовать иммунохроматографический тест для определения антигена.

За последние сутки COVID-19 подтвержден в РК у 225 человек, шесть пациентов скончались. Тем не менее глава Роспотребнадзора заявила о снижении темпов распространения коронавируса и даже возможном выходе на "плато".

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