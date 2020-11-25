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25.11.2020 10:29
Рубрика: Власть

Медленная легализация

Только семь процентов садоводов и огородников Крыма смогли приватизировать свои загородные участки
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 266(8320)
За пять лет "дачной амнистии" в Крыму правом приватизации загородной недвижимости по упрощенной процедуре воспользовались 11500 крымчан. Много это или мало и что тормозит процесс приватизации, выяснял корреспондент "РГ".
Бесплатно получить права на загородные участки смогли 11500 крымчан. Фото: Илья Изотов/ РГ Бесплатно получить права на загородные участки смогли 11500 крымчан. Фото: Илья Изотов/ РГ
Бесплатно получить права на загородные участки смогли 11500 крымчан. Фото: Илья Изотов/ РГ

Перекопают море

Право собственности на свой загородный участок в пригородном массиве "Белое" житель Симферополя Александр Прутко оформил еще в украинский период. Тогда получил земельный акт, а теперь обменял его на документ о праве собственности российского образца. Трудностей с этим не возникло, но зато выяснилась масса нюансов. Законопослушный крымчанин забеспокоился, почему фискальные органы не уведомляют его о налоге на недвижимость, и тут оказалось, что землю в собственность он оформил, а вот дачный дом как бы "повис в воздухе".

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- Он не внесен в кадастр недвижимости и фактически не узаконен, - рассказал Александр. - Теперь повторно прохожу всю процедуру, уже с оформлением дома на собственном участке.

Садово-огородный кооператив, в котором у симферопольца находится земля, провел регистрацию массива по российскому законодательству. И теперь снова возникла заминка уже на основании образовавшихся прав собственности.

- Кооператив получил уведомление от налоговых органов о том, что необходимо платить за пользование землей, причем с 2017 года, - рассказал Александр Прутко. - Эту статью расходов правление переложило на членов кооператива, включив дополнительно в сумму ежегодного взноса. Но у многих членов кооператива, как и у меня, земля уже приватизирована, и мы самостоятельно выстраиваем свои отношения с налоговой. Я, например, как пенсионер освобожден от платы за недвижимость. И получается, что правление ввело для нас двойное налогообложение.

Теперь пять членов садово-огородного объединения судятся уже со своим кооперативом. Подобных тонкостей в законодательстве множество. Но едва ли не основной причиной медленной "дачной амнистии" в Крыму стала некачественная работа кадастровых инженеров. Земельные участки садоводов накладываются на соседние, на расположенные рядом лесные массивы и поля фермеров. Порой доходит даже до казусов.

- У нас есть примеры, когда участки у людей оказываются в акватории Черного моря, - рассказал "РГ" председатель Крымского республиканского союза садоводческих объединений Василий Дмитриенко.

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Другая существенная причина, считают садоводы, - это волокита административных органов. Зачастую документы дачникам возвращают на переделку по пять и более раз.

- Среди членов объединений бытует мнение, что власти намеренно тянут с приватизацией их участков, чтобы потом предложить людям выкуп или аренду земли, - говорит Василий Алексеевич. - Около 50 процентов членов садоводческо-огороднических кооперативов не имеют на руках никаких документов, кроме членских книжек кооперативов, большинство из которых выдали еще при СССР. Понятно, что эти документы лишены юридической силы за пределами самих кооперативов.

Согласно данным Крымского республиканского союза садоводческих объединений, в Крыму примерно 168 тысяч членов садоводческих и огороднических кооперативов. Больше всего их сконцентрировано вокруг Симферополя, Феодосии и Керчи.

Лидеры и аутсайдеры

За время действия республиканского закона о "дачной амнистии", принятого в начале 2016 года, с его помощью бесплатно получить права на загородные участки смогли 11500 крымчан. Члены нескольких сотен кооперативов воспользовались упрощенной процедурой оформления земли. Эти сведения привела председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма Евгения Добрыня. Если сравнивать статистику приватизации участков с данными республиканского союза садоводческих объединений об общем числе их членов, оформить права собственности на свои сотки смогли около семи процентов садоводов и огородников.

Фото: iStock
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По сведениям Добрыни, больше всего в оформлении самих кооперативов и приватизации индивидуальных участков преуспели жители Симферополя, Феодосии и Керчи, что собственно не удивительно. В Керчи, например, из 48 зарегистрированных садовых товариществ в 28 уже предварительно согласовано предоставление земельных участков, а еще в 26 утверждены проекты межевания территорий. Действительно, самой большой проблемой при оформлении земель кооперативов и внутри них, подтвердила депутат, оказалось наложение земельных участков, нецелевое использование и несоответствие градостроительным нормам РФ. При этом настораживает существенное расхождение официальных статистических данных и сведений объединения садоводов. Например, по данным регионального союза садоводческих объединений, только вокруг Симферополя насчитывается до 400 кооперативов. А согласно сведениям профильного комитета Госсовета, зарегистрировано всего 108. Это можно объяснить тем, что многие садовые товарищества и не начинали легализовать свой статус.

- До сих пор остаются такие садовые объединения, в которых никак не проявляют активность при наличии проблем с документами, - говорит Евгения Добрыня. - Привести все бумаги в соответствие в дальнейшем потребует от садовых товариществ гораздо больших временных и финансовых затрат.

"Амнистия" не кончается

Впрочем, время у садоводов и огородников, похоже, еще есть. 16 октября в первом чтении, а спустя месяц во втором, Госдума РФ единогласно поддержала законопроект, продлевающий "дачную амнистию" еще на пять лет - до 1 марта 2026 года. 1 марта 2021 года истекал срок, когда дома на загородных участках можно было оформить по упрощенной процедуре. "Амнистию" продлили и даже расширили за счет тех, кто начал строительство до 4 августа 2018 года (без продления им бы пришлось легализовать свои дома через суд). Получить "амнистию" можно будет на основании технического плана и декларации, составленной владельцем объекта недвижимости. Стоит помнить, что остаются ограничения, установленные Градостроительным кодексом. Такой дом должен быть не больше трех этажей площадью и не выше 20 метров. Одним словом, у всех, кто не успел за 14 лет амнистии в России и пять лет в Крыму, в запасе еще есть время.

Фото: Александр Корольков
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- Ответственные люди давно уже узаконили их статус владения или, по крайней мере, находятся в этом процессе, - говорит дачник со стажем Валерий Бабичев. - Но очень много тех, кто ни прежде, ни сейчас, ни в будущем не собираются этого делать. Такая особенность нашего менталитета. Пока жареный петух не клюнет, с печи не поднимемся, все оставим на последний день или вообще на авось. Поэтому бесконечные продления сроков "дачной амнистии", на мой взгляд, только расхолаживают людей.

Тем не менее Госсовет Крыма, можно не сомневаться, продлит действие регионального закона в соответствии с федеральной нормой.

Между тем

Комитет по имущественным и земельным отношениям Госсовета Крыма совместно с профильным министерством и Госкомрегистром РК разработали законопроект о возможности приватизации гаражей, расположенных на территории ГСК. Сейчас документ находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Вместе с тем 1 января 2021 года истекает срок подачи гаражными кооперативами заявлений о предоставлении земельного участка в аренду. Тем, кто этого еще не сделал, стоит поторопиться.

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