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25.11.2020 12:03
Рубрика: Происшествия

В Ростове две 70-летние пенсионерки провалились из квартиры в подвал

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону региональное управление СК России проведет доследственную проверку по факту падения двух пожилых женщин в подвал дома из собственной квартиры. В результате ЧП у 70-летних пострадавших диагностированы различные травмы.

Фото: пресс-служба СК по Архангельской области
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Инцидент произошел 24 ноября в многоквартирном доме на улице Суворова,7. Построенное около 120 лет назад здание в прошлом году по решению суда было признано аварийным и жильцы подлежали расселению.

Провалившиеся из собственной квартиры в подвал дома пенсионерки получили черепно-мозговые травмы, а у одной из пострадавших диагностирована закрытая травма голеностопа.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону организовано проведение доследственной проверки, - сообщила "РГ" пресс-секретарь СКР региона Галина Гагалаева.

На происшествие отреагировали и в прокуратуре Ростовской области. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение законодательства при переселении граждан из аварийного жилья, а также взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной СКР.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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