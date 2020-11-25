В Ростове две 70-летние пенсионерки провалились из квартиры в подвал

В Ростове-на-Дону региональное управление СК России проведет доследственную проверку по факту падения двух пожилых женщин в подвал дома из собственной квартиры. В результате ЧП у 70-летних пострадавших диагностированы различные травмы.

Инцидент произошел 24 ноября в многоквартирном доме на улице Суворова,7. Построенное около 120 лет назад здание в прошлом году по решению суда было признано аварийным и жильцы подлежали расселению.

Провалившиеся из собственной квартиры в подвал дома пенсионерки получили черепно-мозговые травмы, а у одной из пострадавших диагностирована закрытая травма голеностопа.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Кировскому району Ростова-на-Дону организовано проведение доследственной проверки, - сообщила "РГ" пресс-секретарь СКР региона Галина Гагалаева.

На происшествие отреагировали и в прокуратуре Ростовской области. Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение законодательства при переселении граждан из аварийного жилья, а также взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной СКР.