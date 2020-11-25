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25.11.2020 16:18
Рубрика: Происшествия

В Севастополе гадалка попыталась откупиться от полицейских

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе задержали мошенницу, которая снимала порчу и сглаз с пенсионеров, а когда попалась в руки полицейских, попыталась откупиться за 150 тысяч рублей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК РФ по РК и Севастополю.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
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Жительница Волгограда промышляла снятием порчи в Севастополе и Республике Крым, обманывая пожилых людей. В полиции на нее имелась ориентировка. Патрульные заметили ее в Севастополе возле остановки общественного транспорта "Улица Генерала Лебедя".

Полицейские попросили женщину сесть в служебный автомобиль и проехать в райотдел для проверки личности. По дороге она предложила стражам порядка взятку за "отпущение грехов". Патрульным она пообещала заплатить 150 тысяч рублей, а 37 тысяч рублей тут же положила в карман автомобильного сидения. В сумке у задержанной обнаружили еще 220 тысяч рублей.

Женщине предъявлено обвинение во взяточничестве по части 3 статьи 291 УК РФ. Сейчас ее проверяют на причастность к другим преступлениям. На время следствия суд отправил ее под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым

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