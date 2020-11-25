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25.11.2020 11:14
Рубрика: Власть

Ужин при свечах

Из-за соседской перепланировки семья в Симферополе осталась без электричества
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 266(8320)
Жительница Симферополя Елена Янцева с мужем и со своей 87-летней мамой, вдовой инвалида Великой Отечественной войны Зинаидой Петровной, ужинают при свечах. Это не их прихоть, просто на кухне уже полгода нет электричества из-за угрозы замыкания. Виной тому незаконная перепланировка у соседей с верхнего этажа. На кухне Янцевых по потолку периодически течет вода, он сыреет и осыпается. Больше года Елена судится с виновниками подтопления. В ситуации разбирался корреспондент "РГ".
Зинаиде Петровне как вдове инвалида ВОВ глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль к 75-летию Победы. Фото: Юлия Суконкина/РГ Зинаиде Петровне как вдове инвалида ВОВ глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль к 75-летию Победы. Фото: Юлия Суконкина/РГ
Зинаиде Петровне как вдове инвалида ВОВ глава Крыма Сергей Аксенов вручил медаль к 75-летию Победы. Фото: Юлия Суконкина/РГ

Хозяева квартиры сразу же ведут меня на кухню. На потолке коричневые и черные пятна, вода сегодня не капает.

- Соседи с мая 2019 года регулярно заливают нашу квартиру, кафель отошел на кухне на стене и падает на пол. Подтопление подтверждают акты, составленные инженером МУП "Центральный Жилсервис", - рассказывает Елена Янцева.

Все эти неприятности начались после того, как соседи с верхнего этажа сделали в своей квартире незаконную перепланировку - демонтировали перегородку между туалетом и ванной, установили стиральную машину в санузле, перенесли на новое место унитаз и проложили в полу скрытую внутреннюю канализацию.

Эксперты пришли к выводу, что источник затопления кухни - утечка воды из скрытой трубы, идущей от стиральной машинки и душевой кабинки.

Из-за регулярного подтопления квартиры потолок сыреет и отваливается штукатурка. Фото: Юлия Суконкина/ РГ

Незаконность перепланировки подтвердила "РГ" и Инспекция по жилищному надзору РК. В ведомстве сообщили, что после обращения Елены Янцевой провели проверку в отношении ее соседей. Специалисты установили, что перепланировку сделали с нарушениями. Хозяева квартиры получили предписание об их устранении и приведении помещений в соответствие техдокументации. Также в инспекции рассказали, что рассматривается вопрос о привлечении собственника-нарушителя к административной ответственности.

Но, поскольку никто не спешил устранять причины подтопления, Елена Янцева обратилась в суд с просьбой взыскать с соседей материальный и моральный ущерб в сумме 217 тысяч рублей. Стоимость восстановительного ремонта ее квартиры составляет 75 тысяч рублей, платить добровольно ответчики отказались. Судебные расходы - еще 92 тысяч рублей (услуги адвокатов, экспертов, госпошлина). Компенсация за моральный вред - 50 тысяч рублей.

Фото: Ярослав Бурыкин
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Эксперт центра оценки и судебных экспертиз в своем заключении подтвердил, что причиной затопления квартиры является утечка воды из той самой системы внутренней канализации. Соседям нужно привести туалет и ванную комнату в первоначальный вид.

А соседи тем временем отрицают и перепланировку, и протечку труб, не согласны они и с суммой ущерба. Они утверждают, что квартиру купили уже с такой планировкой.

Состоялось несколько заседаний суда, но окончательного решения по делу Елены Янцевой пока нет.

Когда верстался номер, Елена сообщила, что соседи все-таки переделали систему канализации и потолок сейчас не мокнет. Но от судебного иска и компенсации семья отказываться не намерена.

На заметку

Часть 1 ст. 26 Жилищного Кодекса РФ предполагает, что перепланировка жилого помещения проводится по согласованию с органом местного самоуправления.

Если собственник хочет провести перепланировку или переустройство квартиры, он должен обратиться в специализированную проектную организацию, имеющую допуск СРО, и заказать проект. Вместе с этим проектом и пакетом документов (если дом не является памятником архитектуры) надо представить правоустанавливающие документы на жилое помещение, технический паспорт или технический план. Обратиться в муниципалитет - специальная межведомственная комиссия бесплатно согласует проект в течение 45 дней.

На перепланировку в самой квартире по закону дается 180 дней. После выполнения работ изменения вносятся в документы на квартиру, владелец получает новый технический и кадастровый паспорт.

А вот уже совершенную незаконную перепланировку можно узаконить только через суд. В соответствии с частью 4 ст. 29 Жилищного кодекса РФ помещение в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено и перепланировано может быть сохранено в новом виде на основании решения суда, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан, и это не создает угрозу их жизни и здоровью.

Также по решению суда у собственника могут отнять жилье и продать его с торгов, а нанимателя лишить муниципального жилого помещения. Помимо этого, за самовольную перепланировку полагается штраф от 2000 до 2500 рублей.

В регионах Власть Право Жилищное право Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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