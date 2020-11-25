В Симферополе задержали банду грабителей АЗС

Новости

Эксперт оценил перспективы перехода на "удаленку" 18:10
В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека 17:49
Коллекция картин советской художницы оказалась на помойке в Подмосковье 17:27
Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
Парламент Болгарии отклонил идею премьера об изменении конституции 17:08
Спецоценку рабочих мест в офисах могут упростить 17:01
Марго Робби пообещала "женских" "Пиратов Карибского моря" 16:53
"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 16:41
В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы 16:37
Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве 16:34
Госслужащим не повысят оклады в 2021 году 16:25
Кабмин внес в Госдуму проект прямых выплат больничных из ФСС 16:18
В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия 16:18
В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок 16:12
Москалькова призвала сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу 16:09
Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве 15:59
На портал госуслуг выгрузят результаты тестов на COVID-19 15:49
Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме 15:48
Москалькова: В условиях пандемии стремительно меняется система ценностей 15:41
В Севастополе ввели ограничения на Новый год 15:40
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель 15:39
"СР" предложила выплатить малоимущим по 10 тыс. рублей к Новому году 15:29
"Ласточкино гнездо" станет выставочным центром 15:17
Власти Токио сократят часы работы ресторанов из-за коронавируса 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 17:28
Рубрика: Происшествия

В Симферополе задержали банду грабителей АЗС

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Симферополе сотрудники полиции задержали троих местных жителей, подозреваемых в разбойных нападениях на автозаправочные станции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

В Севастополе гадалка попыталась откупиться от полицейских

Злоумышленники действовали в соответствии с четким сценарием: один входил в помещения АЗС и, угрожая ее сотрудникам ножом, похищал деньги, второй, находясь у входа, отслеживал обстановку, а третий увозил сообщников на авто с места преступления. Оперативники установили минимум два разбойных нападения на АЗС по улице Бородина и Ялтинскому шоссе.

Злоумышленники признались в совершенных преступлениях. При обысках в жилищах участников банды правоохранители нашли и изъяли нож, который, вероятно, использовался при нападениях. Следователи отдела полиции "Киевский" Управления МВД России по Симферополю возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Двух участников преступной группы суд поместил под стражу, еще одному избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Также выяснилось, что один из задержанных может быть причастен к краже, совершенной несколько лет назад. Сам он сознался в том, что тайно похитил из помещения организации дорогостоящее электрооборудование. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража).

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться каждый год
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"