В Симферополе задержали банду грабителей АЗС

В Симферополе сотрудники полиции задержали троих местных жителей, подозреваемых в разбойных нападениях на автозаправочные станции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Злоумышленники действовали в соответствии с четким сценарием: один входил в помещения АЗС и, угрожая ее сотрудникам ножом, похищал деньги, второй, находясь у входа, отслеживал обстановку, а третий увозил сообщников на авто с места преступления. Оперативники установили минимум два разбойных нападения на АЗС по улице Бородина и Ялтинскому шоссе.

Злоумышленники признались в совершенных преступлениях. При обысках в жилищах участников банды правоохранители нашли и изъяли нож, который, вероятно, использовался при нападениях. Следователи отдела полиции "Киевский" Управления МВД России по Симферополю возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Двух участников преступной группы суд поместил под стражу, еще одному избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Также выяснилось, что один из задержанных может быть причастен к краже, совершенной несколько лет назад. Сам он сознался в том, что тайно похитил из помещения организации дорогостоящее электрооборудование. Следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража).