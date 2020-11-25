В Сочи нашли двух пропавших после уроков школьниц

В Сочи найдены ученицы школы № 13, пропавшие сегодня днем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

После окончания учебных занятий, с 12.00, они не выходили на связь с родителями.

"Их жизни и здоровью ничего не угрожает, - говорится в сообщении. - Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства, по какой причине они не выходили на связь с родителями в течение дня".

В Сочи создали городской оперативный штаб по организации поиска детей. Кроме полицейских, к розыску привлекли казаков, представителей ТОСов, волонтеров, преподавателей, сотрудников частных охранных предприятий и спортсменов.