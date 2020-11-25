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25.11.2020 09:12
Рубрика: Власть

Проложит фарватер

В состав Черноморского флота включено новейшее гидрографическое судно
Текст: Владимир Пасякин
Российская газета - Крым № 265(8319)
На Черноморском флоте состоялась торжественная церемония поднятия флага на новейшем гидрографическом катере проекта 23370 Г "Александр Фирсов". Оно названо в честь руководителя Севастопольского района гидрографической службы, который во время Великой Отечественной войны обеспечивал проводку по черноморским фарватерам кораблей и транспортных судов.
БГК "Александр Фирсов" начали строить в августе 2019 года. Фото: Владимир Пасякин/ РГ БГК "Александр Фирсов" начали строить в августе 2019 года. Фото: Владимир Пасякин/ РГ
БГК "Александр Фирсов" начали строить в августе 2019 года. Фото: Владимир Пасякин/ РГ

- Черноморский флот не удивишь новыми боевыми кораблями, подводными лодками, вспомогательными судами. Но очень важно, что дошла очередь и до обновления судов гидрографической службы ЧФ, обеспечивающей безопасность мореплавания у крымских берегов, - говорит начальник Севастопольского района гидрографической службы капитан 3 ранга Павел Сурядов. - Гидрографические катера обеспечивают безопасность не только военных кораблей, но и танкерного флота, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных судов - причем самых разных государств, корабли которых заходят в Черное и Азовское моря.

Фото: Пресс-служба центра судоремонта "Звездочка"
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Как рассказал начальник гидрографической службы ЧФ капитан 1 ранга Владимир Афанютин, экипаж на новейший катер подбирали несколько месяцев, ведь на борту БГК "Александр Фирсов" современные механизмы и устройства, требующие высокой квалификации моряков.

БГК "Александр Фирсов" начали строить в августе 2019 года на заводе "КАМПО" в Московской области. В конце июня 2020-го готовые блок-модули погрузили на спецавтомобили и доставили в Севастополь, где завершилась достройка судна и ходовые испытания.

- Катер проекта 23370 Г предназначен для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье, - рассказал возглавивший экипаж капитан 1-го ранга Игорь Гавриш. - Катер может с помощью эхолота оперативно измерять глубины в местах установки плавучих знаков. Конструктивно судно представляет собой катамаран с надстройкой на общей палубе, с гидравлическим краном для работ на корме. Катамаранная конструкция позволила значительно увеличить полезную площадь палубы для размещения гидрографического оборудования. Носовое подруливающее устройство значительно упрощает управление судном, начиненным электроникой. Мореходность рассчитана на волнение до четырех баллов. Экипаж, состоящий из девяти человек, часть из которых опытные офицеры запаса, может находиться в автономном плавании с запасами воды и провизии в течение пяти суток.

Между тем

Водоизмещение катера 23370 Г - 150 тонн, длина - более 24 метров, ширина - 8,5 метров, осадка - 1,4 метра. Скорость полного хода - 11,5 узлов, дальность плавания - 600 миль.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым Правительство Минобороны Военно-морской флот ЮФО Севастополь

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