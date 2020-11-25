В Волгограде полицейские подкинули мужчине наркотики по просьбе его жены

Следственный комитет РФ по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков и бывшего оперуполномоченного указанного подразделения территориального отдела МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бывшие полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного двумя статьями УК РФ: "незаконный оборот наркотиков в крупном размере" и "превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия". Их сообщница обвиняется в пособничестве в совершении данного преступления.

По версии следствия, между женщиной и ее мужем возникли семейные разногласия, переросшие в скандалы с рукоприкладством. Тогда супруга решила избавиться от мужа с помощью приятелей-полицейских.

Они передали ей пакет с наркотиками, который женщина спрятала в личных вещах супруга. В тот же день в ходе "спецоперации" полицейские изъяли его.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое дошло до суда, но было возвращено на дополнительное расследование из-за явных процессуальных нарушений.

- Выявить факт преступного сговора и не допустить привлечения невиновного к уголовной ответственности удалось оперативным сотрудникам УФСБ. Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, - уточнили в пресс-службе СК РФ по Волгоградской области.