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25.11.2020 16:12
Рубрика: Происшествия

Житель Сочи похитил у родственницы сейф с драгоценностями

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Адлерском районе Сочи задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Фото: youtube.com
Мошенник в Москве выманил ювелирные изделия на 800 тысяч рублей

В дежурную часть местного отдела полиции обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее комнаты в общежитии пропал сейф, в котором хранились ювелирные изделия. Сумма ущерба составила около 850 тысяч рублей.

В результате полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Правоохранители задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что злоумышленник, будучи родственником потерпевшей, знал, где она хранит украшения и, воспользовавшись ее отсутствием, похитил сейф с драгоценностями. Мужчина сдал их в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделом УВД по Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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