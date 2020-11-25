Житель Сочи похитил у родственницы сейф с драгоценностями

В Адлерском районе Сочи задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

В дежурную часть местного отдела полиции обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее комнаты в общежитии пропал сейф, в котором хранились ювелирные изделия. Сумма ущерба составила около 850 тысяч рублей.

В результате полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Правоохранители задержали ранее судимого 33-летнего местного жителя по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что злоумышленник, будучи родственником потерпевшей, знал, где она хранит украшения и, воспользовавшись ее отсутствием, похитил сейф с драгоценностями. Мужчина сдал их в ломбард, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделом УВД по Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.