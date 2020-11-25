Челябинский металлургический комбинат подписал отдельное соглашение о готовности к 2024 году нивелировать вредное влияние на реку Миасс. Планируется, что сброс стоков из Каштакского и Першинского промышленных прудов-отстойников на территории Челябинска будет прекращен полностью, а на Баландинском - значительно сокращен.

В прошлом году объем сброса сточных вод металлургического предприятия составил 20,7 миллиона кубических метров. По протоколу уже в 2021-м он будет сокращен на 13,1 миллиона кубометров, в 2023-м - еще на 4,1 миллиона. В общей сложности через три года планируется снизить показатель до 3,2 миллиона кубометров. По оценке властей, это позволит решить застарелую проблему загрязнения реки на 85 процентов.

- Мы провели инвентаризацию, результатом которой стала целостная программа, стоимость которой, по предварительным оценкам, составит 1,5 миллиарда рублей. Решим две основные задачи: уменьшим объемы сброса в реку Миасс и улучшим систему очистки воды, - заявил гендиректор предприятия Олег Коржов.

- Убежден: только экологически чистые предприятия могут работать на территории региона, - прокомментировал достигнутые договоренности губернатор Алексей Текслер.

Общая сумма взысканий с учетом уже удовлетворенных исков приближается к 0,5 миллиарда рублей

А пока подписываются протоколы, природоохранная прокуратура и Росприроднадзор добиваются компенсации уже причиненного экологического ущерба. На прошлой неделе в Металлургический суд Челябинска в адрес предприятия поступили новые иски: надзорные ведомства оценили ущерб реке в период с декабря 2017-го по декабрь 2018 года на территории Челябинска в 188 миллионов рублей, в Красноармейском районе - в 62 миллиона.

Ранее суд уже рассмотрел два аналогичных иска, затрагивающих 2016-2017 годы. По первому он взыскал с металлургов 142,6 миллиона рублей за сброс неочищенных вод из Каштакского и Першинского прудов, по второму - еще 42,7 миллиона за стоки из Баландинского. Таким образом, общая сумма взысканий с учетом уже удовлетворенных исков приближается к 0,5 миллиарда рублей.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в этом году в стоках комбината вновь было выявлено превышение допустимых концентраций аммоний-ионов, взвешенных веществ, нефтепродуктов, фенола, соединений хрома, цинка и других вредных веществ. А значит, можно предположить, что претенциозная работа будет продолжена: предприятию в скором времени предъявят счет за загрязнение реки в 2019-2020 годах.

По результатам последней проверки в отношении меткомбината возбуждено еще одно административное дело по статье о нарушении правил охраны водных объектов. Причины прежние - устаревшие технологии очистки стоков. По сути, предприятию предложили выбор: потратиться на модернизацию очистных или продолжить оплачивать штрафы. В последние годы становится все более очевидно: внедрение наилучших доступных технологий положительно сказывается не только на состоянии окружающей среды, но и на экономике предприятий.