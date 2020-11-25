Группа "Чайф" перенесла юбилейный концерт в Екатеринбурге из-за COVID-19

Концерт в рамках тура к 35-летию группы "Чайф" , который должен был состояться 5 декабря в "Екатеринбург-Экспо", пройдет в следующем году.

- Решение о переносе выступления в Екатеринбурге было самым болезненным и принималось позже всех, до последнего организаторы искали варианты, как сделать мероприятие более безопасным, но решили не рисковать, - говорится на странице площадки в Instagram.

Теперь группа планирует выступить перед слушателями 2 октября 2021-го. Организаторы обещают, что купленные билеты будут действительны и на грядущее мероприятие.

Также сегодня стало известно о переносе концертов в Казани - на 30 октября и в Кирове - на 1 апреля следующего года.