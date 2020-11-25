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25.11.2020 05:21

Победа вкуса

Ирбитский молочный завод стал одним из лучших налогоплательщиков Среднего Урала
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 266(8320)
Награду в конкурсе "Лучший налогоплательщик" предприятие получило за работу в 2019-м, когда на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом увеличило выпуск продукции.
В непростом 2020 году зарплата сотрудников завода выросла почти на 13 процентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ В непростом 2020 году зарплата сотрудников завода выросла почти на 13 процентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В непростом 2020 году зарплата сотрудников завода выросла почти на 13 процентов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В число передовиков по налогам Ирбитский молочный завод (ИМЗ) входит не первый год. И вполне заслуженно: ИМЗ - одно из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности. В этом году ему исполнилось 95 лет, на протяжении своей почти вековой истории завод занимается переработкой молока, производством и реализацией молочных продуктов: кефира, творога, масла, сметаны, сыра, мороженого. В Ирбите выпускают треть всей молочной продукции региона. В линейке предприятия свыше 75 наименований, точки сбыта - более 1800 магазинов в Свердловской, Курганской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Ежедневно предприятие отгружает более 300 тонн продукции. И даже непростой 2020-й с пандемией и ограничениями не смог выбить у завода почву из-под ног.

- В этом году мы достигли роста на 18 процентов. Губернатор поставил задачу двигаться вперед и развиваться, для нас это выполнимо, - говорит генеральный директор предприятия Сергей Суетин.

Диплом победителя конкурса генеральному директору ИМЗ вручил губернатор Евгений Куйвашев. Фото: Антон Буценко

За девять месяцев текущего года ИМЗ на 20 процентов увеличил объем закупки молока, на 40 процентов нарастил выпуск сливочного масла, на 50 - мороженого, на 80 - сухого обезжиренного молока и более чем в два раза - сухой сыворотки, которую используют в животноводстве в качестве полезной и, главное, полностью натуральной кормовой добавки. Заработная плата сотрудников выросла почти на 13 процентов, а производительность труда - на 22.

Секрет успеха прост: на ИМЗ понимают, что главное достояние - это люди. Поэтому компания, несмотря на все сложности, старается удерживать достойный уровень заработной платы и заботится о комфортных и безопасных условиях труда. В сентябре 2020-го в головном офисе завода открылся большой двухэтажный хозяйственно-бытовой корпус. На первом этаже расположены медпункт, душевые, индивидуальные шкафчики для работников основного и вспомогательного производств. На втором - просторная столовая на сто мест.

Строительство комплекса обошлось предприятию в 102 миллиона рублей, однако руководство ИМЗ уверено: вложения стоящие. Комфортные условия труда снижают текучесть кадров, улучшают здоровье сотрудников и дисциплину на производстве, что в конечном итоге повышает производительность труда.

- Инвестиции компенсируются отличными показателями, приносящими достойную и стабильную прибыль, - говорят на заводе.

Кстати, благодаря строительству хозяйственно-бытового комплекса на ИМЗ появилось восемь новых рабочих мест.

Справка "РГ"

Задача конкурса "Лучший налогоплательщик" - повышение социальной ответственности бизнеса, популяризация опыта лучших предприятий региона. В состязании участвовали 34 компании. Победители продемонстрировали увеличение выручки и зарплаты сотрудникам, а также платежей в бюджет, отсутствие долгов по налогам и сборам.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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