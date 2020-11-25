На Ямале искусственный интеллект поможет врачам выявлять COVID-19

На Ямале врачам-рентгенологам в пандемию начал "ассистировать" искусственный разум.

Общеизвестно, что сегодня доктора, работающие с анализом данных компьютерной томографии и рентген-изображений, испытывают колоссальную нагрузку. За дежурство перед их глазами проходят сотни снимков. И нет гарантии, что уставший специалист поставит стопроцентно верный диагноз. Чтобы исключить ошибки, на Ямале сразу несколько самых крупных больниц региона, в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги, подключили к платформе искусственного интеллекта.

Работает система так: лечебные учреждения, оснащенные цифровыми КТ, моментально передают изображения легких пациентов в региональный "Центральный архив медицинских изображений", с которым и работает умная система. Искусственный разум обрабатывает данные и не более чем через 15 минут выдает врачу на компьютер квинтэссенцию информации, отдельно высвечивая красным цветом данные пациентов с самым тяжелым поражением легких. Это позволяет доктору обратить внимание в общем потоке в первую очередь именно на них и тут же принимать меры по лечению больного.

- Преимущество использования искусственного интеллекта особенно актуально в медучреждениях с большим потоком пациентов, при дефиците и загруженности врачей радиологов, - отмечает директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. - Мы начали запускать и тестировать систему еще в мае, в первую волну пандемии, сейчас понимаем, насколько она облегчает работу врачам в сегодняшних экстремальных условиях.

Как особо подчеркивают специалисты, искусственный разум не заменяет работу врача, а именно помогает ему анализировать огромный поток изображений. В случаях, которые ему кажутся сомнительными, доктор лично перепроверяет данные.

Впрочем, как показывает опыт работы платформы искусственного интеллекта на Ямале, где еще до пандемии эту умную систему использовали для ранней диагностики рака легких, искусственный разум в ошибке не был замечен ни разу. Сейчас в "Центральном архиве медицинских изображений" Ямала хранится уже более 40 тысяч цифровых изображений компьютерной томографии, там же аккумулируются цифровые исследования маммографий, МРТ и рентген-изображений.

В тему

Сегодня Ямал занимает лидирующие позиции в России и по количеству выполняемых тестов на коронавирус на 100 тысяч населения. Сегодня в регионе проведено уже больше миллиона исследований на COVID-19. Этих показателей удалось достичь за счет всеобщего тестирования жителей Ямала с симптомами ОРВИ и коронавируса.

В округе продолжают работу 20 ПЦР-лабораторий, тринадцать из которых действуют на базе государственных медицинских организаций. В аэропортах Нового Уренгоя, Салехарда, Надыма и Ноябрьска организованы мобильные медицинские пункты, где у прибывающих пассажиров с признаками простуды берут анализы. В среднем на Ямале ежедневно выполняется около 10 тысяч исследований на COVID-19.

-С момента введения в округе режима повышенной готовности лабораторная служба была значительно укреплена. Закуплено большое количество необходимого оборудования как для действующих лабораторий, так и для открытия новых отделений в районных центрах, где прежде ПЦР-диагностика не выполнялась, - отметил глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Недавно пять лабораторий округа - в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги и Надыме - перешли на круглосуточный режим работы.

Как уже отмечала "Российская газета", до конца года на Ямале будут открыты два инфекционных центра - в Салехарде и Новом Уренгое.