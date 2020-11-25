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25.11.2020 16:02
Рубрика: Общество

Переобуться в декрете

Зачем молодые мамы начинают заниматься бизнесом
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 267(8321)
В перерывах между презентациями они успевают покормить грудью младших и проконтролировать по телефону старших детей, а еще обменяться с коллегами чисто женскими рецептами. Как тут еще и бизнес развивать, а главное - зачем это им? Корреспондент "РГ" побывала на конкурсе "Мама-предприниматель" и пообщалась с победителями разных лет.
Одна из участниц конкурса, Ирина Остроухова, занимается дизайном и производством модельной обуви и мечтает поставить это дело на поток. Фото: Татьяна Андреева/РГ Одна из участниц конкурса, Ирина Остроухова, занимается дизайном и производством модельной обуви и мечтает поставить это дело на поток. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Одна из участниц конкурса, Ирина Остроухова, занимается дизайном и производством модельной обуви и мечтает поставить это дело на поток. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Закрываться не планируем

В 2014 году екатеринбурженка Анастасия Талышкина, ландшафтный дизайнер и мама грудничка Тимофея, в силу понятных обстоятельств сидела на строгой диете и скучала по тортикам, шоколадкам и прочим небольшим радостям жизни. Выход из положения нашла нетрадиционный - стала готовить диетические десерты: чтобы без лишних калорий, аллергенов, сахара, глютена и других "страшилок". Искала замену традиционным ингредиентам, экспериментировала с пропорциями, придумывала новые рецепты. Нашла единомышленников на тематическом форуме в Интернете. Оттуда же поступил первый заказ на торт. Потом второй, третий… и некоторое время спустя Анастасия, уложив сына, мчалась на кухню и приступала к кондитерской феерии. Делала до десяти тортов за ночь, которые утром глава семьи Антон, тогда имевший собственный бизнес в сфере электротехники, развозил заказчикам. Хобби быстро переросло масштаб домашней кухни.

Случайно узнав о проекте "Мама-предприниматель", Анастасия подала заявку на обучение. Два месяца занятий по экономике, маркетингу, психологии продаж, защита бизнес-плана - и победа в конкурсе. Гранта в размере 200 тысяч рублей хватило на аренду небольшого цеха и покупку части оборудования. А еще нужен был инвентарь, дорогие ингредиенты, упаковка, пришлось купить учетную программу и обучить нанятый персонал... Антон оставил свой бизнес, и проект BEZMUKI стал по-настоящему семейным предприятием, а кондитерская - первой в Екатеринбурге в сегменте профессионального производства "легких" десертов.

Все конкурсантки невероятно талантливы и трудолюбивы, они мечтают о самореализации и не боятся трудностей

Шесть лет спустя семейный бизнес оказался в отнюдь не тепличных условиях пандемии: выручка упала на 30 процентов. Но, как ни парадоксально, именно узкая специализация спасла фирму от краха. Более того, Талышкины, взвесив все за и против, открыли вторую кондитерскую.

- Нас спасли клиенты, - уверена Анастасия. - Наши покупатели - не только те, кто придерживается принципов диетического питания, но и спортсмены, диабетики, аллергики. Люди доверили нам свое здоровье, и мы не могли их подвести. Мы не уволили ни одного сотрудника и закрываться не планируем.

От хобби к бизнесу

Образовательный проект "Мама-предприниматель" разработан специально для женщин, находящихся в декретном отпуске или имеющих несовершеннолетних детей, чтобы помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи. В 2019-м он был включен Минэкономразвития России в перечень программ нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Теперь проект реализуют федеральная корпорация МСП и комитет по развитию женского предпринимательства "Опоры России".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На участие в конкурсной программе 2020 года было подано свыше 200 заявок, в финал вышли 39. Предложенные проекты - из самых разных сфер: выездной театр кукол, издание серии книг о путешествиях по России, производство детских автомобильных органайзеров, йогуртов из кокосового молока, экологичной косметики, модельной обуви, ювелирной бижутерии, обоев для детской и игровых домиков… Общее впечатление: молодые мамы невероятно талантливы и трудолюбивы, они мечтают о самореализации и не боятся трудностей.

Екатерина Сазонова создала свой бренд ювелирной бижутерии, настолько привлекательной, что члены жюри тут же приобрели несколько образцов. Но презентацию проекта Катя начала с драматической нотки:

- Когда я сегодня утром делала этот ролик, у меня сгорела каша. Полагаю, многим знакома эта ситуация. Встаю в пять утра, и, пока семья спит, успеваю собрать изделие. А во время прогулки мы с сыном заходим на почту, и я верю, что та женщина, которая получит заказ, будет счастлива. И еще я хочу быть свободной, хочу превратить свое хобби в бизнес.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Превращение хобби в бизнес - это, пожалуй, и есть бизнес-план "декретного" стартапа. Так получилось и у победительницы нынешнего года Алины Гильматдиновой. Нянча сына Даниэля, деятельная молодая женщина скучала в чужом городе и думала, чем себя занять. На руках сшила комбинезон для сына. Супруг Марсель, восхищенный результатом, подарил швейную машинку. И дело пошло: футболки, теплые комбинезоны, спортивные костюмы, продвижение через соцсети, первые заказчики. Муж выделил 50 тысяч "на развитие бизнеса". И, если у жены порой опускались руки, успокаивал: не бросай, все получится.

- И именно в пандемию, когда закрылись магазины, у меня пошли продажи, - рассказывает Алина. - Сейчас более ста заказчиков, и я задумываюсь о собственном бренде одежды. Уже есть цех, где трудятся три швеи, еще две надомницы. Я уверена, что скоро заработаю первый миллион.

Вложить этот будущий миллион она собирается в развитие бизнеса, конечно же: "Подруга хвастает, что брови сделала… А я на ту же сумму фурнитуру купила".

Маржа вторична

Ну и о свободе. О гипотетической, которой грезят многие начинающие предпринимательницы, ради которой встает в пять утра Катя Сазонова и откладывает поход к визажисту Алина Гильматдинова. Любой опытный бизнесмен в два счета объяснит, какое на самом деле тяжкое ярмо этот бизнес, и девочкам лучше бы заниматься кухней и детьми, пока большие дяди делают большие деньги. Именно так, кстати сказать, нередко отвечают бизнесмены на просьбу о поддержке проектов женского предпринимательства, сетует член жюри конкурса "Мама-предприниматель", председатель профильного комитета Свердловского отделения "Опоры России" Анастасия Кочина.

- Бизнес - это просто другой уровень свободы, - считает Анастасия Талышкина. - Это свобода принимать решения. Если принял правильное - получай вау-результат. Если ошибся - что ж, ты заплатил за опыт. Но это был твой, а не чей-то выбор.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Поэтому мужчины вольны в своих теориях. А на практике становится понятным, что такое явление, как женское предпринимательство, все-таки есть, и оно имеет свои особенности.

- Мужчина-бизнесмен стремится заработать деньги, - говорит Анастасия Кочина, - а женщина строит бизнес больше для души. Она идет от проблем и потребностей семьи - и возникают бизнес-идеи. Например, мама открывает детсад, чтобы растить детей по своей системе ценностей и в меньшей степени думает о маржинальности - пусть она невысока, этого достаточно. Мы учим наших предпринимательниц совмещать доход и социальную направленность бизнеса, которая в последнее время к тому же поддерживается государством различными льготами и субсидиями.

Конкурс 2020 года завершен. Но проект продолжается. Его организаторы ищут инвесторов для стартапа по производству экопродуктов и бизнес-ментора для участницы, готовой заняться изготовлением качественной обуви, помогут сформировать концепцию для бренда бижутерии. За годы работы через образовательный проект прошло более пяти тысяч участниц, и на домашнюю кухню мало кто вернулся. Они растят детей, создают рабочие места, работают порой в ноль и верят, что у них все получится.

Кстати

По данным Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, 44 процента руководителей малых и средних предприятий региона - женщины. Наиболее популярное направление их деятельности - сфера услуг (45,5 процента), затем идут торговля (44,6) и производство (7,4).

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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