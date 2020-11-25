На главной площади Екатеринбурга прошла последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Вновь торговые ряды вырастут здесь только в начале марта.

- Ярмарки проводятся для поддержки местных товаропроизводителей - их доля должна составлять не менее 30 процентов, а в этом году она увеличилась до 50. Вырос и поток покупателей, значит, свою задачу ярмарки выполнили, - говорит председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Наталья Фирстова. - В этом году профильное муниципальное учреждение организовало восемь таких мероприятий на площади 1905 года, а также в других районах города, причем они будут проходить всю зиму.

В других свердловских городах тоже морозно, но ярмарочно. Например, с середины октября выросло число сельскохозяйственных ярмарок в Первоуральске - прибавилась еще одна точка. А в Нижнем Тагиле только за первые шесть месяцев 2020-го провели 21 ярмарку на четырех городских площадках. Работали два оператора, на каждой ярмарочной площади они организовали от 30 до 70 торговых мест.

- Ярмарки никогда не были под запретом. Естественно, при соблюдении всех необходимых мер защиты, в том числе социальной дистанции - 30 квадратных метров на одно торговое место. Доля местных сельхозпроизводителей и садоводов закреплена законодательно. Но главное - спрос: если бы его не было, ярмарки бы просто не проводились, - отмечает главный специалист отдела регулирования и развития торговой деятельности министерства АПК и продовольствия региона Надежда Орлова.

Операторы, правда, уточняют: да, официально ярмарки действительно никто не запрещал, но тем не менее около трех месяцев с начала самоизоляции они не проводились.

- Ситуация была непонятна, многие местные администрации перестраховывались. Хотя мы соблюдали и соблюдаем все меры предосторожности: маски, социальную дистанцию, антисептики. Что касается посещаемости, она действительно выросла, однако средний чек существенно снизился. Это объяснимо: денег у людей стало меньше, - говорит замдиректора выставочного общества "Уральские ярмарки" Алексей Шишмаков.

Операторы с сожалением констатируют, что число местных производителей сокращается. И все же эксперты уверены: несмотря ни на что ярмарочный формат не исчезнет, ведь для фермеров и ИП это реальная альтернатива традиционно непростому заходу в торговые сети. Плюс возможность узнать мнение потребителя из первых уст.

- Любому предпринимателю нужно четко понимать, на какую целевую аудиторию он может рассчитывать, - говорит ведущий специалист Института пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Роза Тимакова. - Даже на одной площадке можно выделить зоны для недорогих товаров и продукции премиального класса. Это поможет найти своего покупателя. Знаете, я никогда не думала, что на ярмарки ходит молодежь. А моя студентка недавно призналась, что часто там бывает - покупает безалкогольный медовый сидр у одного фермера.