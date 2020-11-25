В небольшом (менее пяти тысяч жителей) поселке Ачит известие о том, что земляки-близнецы попали в рейтинг Forbes, восприняли без ажиотажа. Миллионы рублей, заработанные Артемом и Кириллом Верзаковыми, - сумма для здешних мест космическая, сравнима, наверное, с бюджетом всего района. Однако выяснять, честным ли путем получены деньги, ачитцы не стали.

- Те, кто наткнулся на информацию, конечно, удивились, со знакомыми обсудили. А до того, чтобы толпами судачить в магазине или на улице, дело не дошло. Парней здесь хорошо помнят, да и отец их не последний человек в районе, - призналась "РГ" одна из местных жительниц.

Папа братьев Дмитрий Верзаков - глава Ачитской районной администрации. О его отношении к блогерской деятельности сыновей нам узнать не удалось. Ответил коротко: дети взрослые, сами решают, как жить и зарабатывать. А вот бабушка близнецов Людмила Андреевна, возглавлявшая в советские времена идеологический отдел райкома партии, призналась, что порадовалась за внуков.

Педагог уверен: Интернет - это космос, где реально как затеряться, так и засиять

- Я всегда им говорила: пробуйте. Получится - хорошо, нет - наберетесь опыта. Я сама не блогер, но в интернете частенько сижу. И, естественно, за успехами внуков слежу. В армии их подписчиков есть и мой голос, - с гордостью поделилась Людмила Верзакова. - Понятно, чтобы добиться такой известности, в мое время нужно было о-го-го как постараться! Карьеру строили годами, особенно если ты из глубинки. А сейчас интернет стер географические преграды и для многих стал своеобразной социальной лестницей успеха. Но все-таки я надеюсь: для моих ребят это лишь одна из ступенек дальнейшего развития. Я за более приземленный бизнес.

С тем, что Сеть открывает для сельских жителей безграничные возможности, чем грех не воспользоваться, согласен и блогер из села Криулино Красноуфимского района Руслан Хузин. В виртуальном пространстве он известен под ником Сельский учитель. Руслан преподает в сельской школе: обучает ребят и коллег интернет-технологиям.

- Вести блог я начал в апреле прошлого года. Сейчас у меня 20 тысяч подписчиков. Это, конечно, не миллионы, как у близнецов Верзаковых, но и темы обсуждаю не мультяшные - рассказываю о сельских реалиях. Как выясняется, людей и в самом деле интересует правда из глубинки. К примеру, недавно 300 тысяч кликов набрал пост о том, как у нас идет дистанционное обучение, - рассказал "РГ" Руслан.

По нашим сведениям, не все коллеги одобряют откровенность педагога в Сети, и вряд ли блогерство поможет ему построить карьеру. Но учитель уверен: интернет - это космос, где реально как затеряться, так и засиять. А чтобы покорить аудиторию, нужны талант и трудолюбие. Которое, кстати, вполне заслуженно оплачивается благодаря вниманию подписчиков. По данным Руслана, его блог приносит в семейный бюджет не меньше денег, чем профессиональная деятельность. И стремлению маленькой дочери последовать его примеру папа не препятствует.

- Помните, в 90-е ради попадания на сцену многие наши эстрадные певцы сочиняли биографию: дескать, вышли из глубинки. В Интернете этот ход не срабатывает, - уверен блогер из Красноуфимска Евгений Пермяков, тоже, кстати, преподаватель, но аграрного колледжа, и конструктор мини-тракторов.

Свой канал на YouTube Евгений создал исключительно для себя - чтобы не записывать детали очередного изобретения: захочешь вспомнить - загляни в интернет. Как оказалось, технические нюансы интересны многим (сейчас у Пермякова более 20 тысяч подписчиков). Формулу успеха в Сети Пермяков не изобретает, но настаивает, что главное - уникальность и талант:

- В отличие от официальных структур, через которые строится карьера, в Инете все проще: тебя ценят за увлеченность идеей. И никакое покровительство сверху не добавит подписчиков. Все честно: и взлет, и падение.

Между тем

Представитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил обращение министру культуры РФ с просьбой рассмотреть вопрос об учреждении премии для продвигающих в Сети русскую культуру блогеров. По мнению общественника, государство по-прежнему не замечает сетевых деятелей культуры: они не получают наград, не становятся лауреатами официальных конкурсов.

- Складывается впечатление, что система поощрения деятелей искусств живет в середине XX века, - считает Владимир Петров.