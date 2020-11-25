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25.11.2020 15:42

Тур через Пур

Оператор частного моста снизил тарифы на проезд
Текст: Анатолий Меньшиков (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 267(8321)
Оператор автомобильного моста через реку Пур - единственной в РФ платной безальтернативной речной переправы - существенно снизил тарифы на проезд после претензий ряда перевозчиков, заявивших, что они крайне высоки, а для иного бизнеса и разорительны.

Пуровский мост построен в сжатые сроки после заключения в 2018 году концессионного соглашения с крупной компанией, специализирующейся на возведении объектов транспортной инфраструктуры. Объект был жизненно необходим, поскольку река препятствовала нормальному автомобильному сообщению между центральной и восточной зонами Ямала.

В правительстве ЯНАО не устают подчеркивать, что на мост из бюджета не потрачено ни копейки. Обошелся же он в 9,6 миллиарда рублей. На старте проекта, к радости жителей прибрежных поселений, было заявлено, что владельцы легковушек смогут пересекать реку бесплатно наравне с автомобилями экстренных служб, пассажирским транспортом. Окупить вложения, а это преимущественно кредитные средства, инвестор рассчитывает за счет платы с грузовиков. Правовые гарантии пионер коммерческого мостостроения на Крайнем Севере получил по инициированному властями Ямала федеральному закону.

На наплавной переправе машины взвешивали, плата шла по факту, а сейчас тариф одинаков и для груженого автомобиля, и для следующего порожняком

Понтонная переправа - в чем-то схожий бизнес. В прошлом году проехать бесплатно по плавучему мосту могли только жители Пуровского, Тазовского, Красноселькупского районов, прочие раскошеливались. Цена зависела от совокупного веса машины и груза. Если он не превышал 3,5 тонны, взималось 1350 рублей (с НДС), от 10 до 20 тонн - 12 360 и далее - по довольно крутой нарастающей. Максимальную плату - почти 797 тысяч рублей - брали с тяжеловеса от 80 тонн.

По капитальному мосту, торжественно открытому в октябре, проезд обходился в среднем вроде бы не дороже, а верхняя ценовая планка и вовсе была снижена до 370 тысяч. Если на понтонном с грузовиков весом 50-60 тонн брали 119 тысяч, то на новом - всего 55. Казалось бы, радоваться надо, а не брюзжать.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Но есть важное "удорожающее" обстоятельство: на наплавной переправе машины взвешивали, плата шла по факту, а сейчас - исходя из максимально разрешенной массы, зафиксированной в техпаспорте. То есть тариф одинаков и для груженого автомобиля, и для следующего порожняком. При необходимости частого перемещения с берега на берег вести бизнес становится практически невозможно, считает предприниматель Константин Хмелевский, обратившийся с жалобой в федеральные структуры. И не он один.

В итоге оператор Пуровского моста взял время на раздумье: почти до конца февраля будут действовать скидки от 5 до 50 процентов, безвозмездный проезд разрешен легковушкам с прицепом, для 50-60-тонников цену снизили до 29,5 тысячи рублей. Эксплуатант намерен проанализировать трафик, чтобы составить новый тарифный план с использованием механизма абонентской платы - помесячной, квартальной или годовой.

Очевидно, учтут и интенсивность движения. Проект предусматривает проезд до шести тысяч машин в сутки, сейчас их в три-четыре раза меньше. Рост будет зависеть от темпов экономического развития региона, в первую очередь - добычи и переработки углеводородов.

Компания сочла экономически приемлемым установить на зиму льготный проезд, поскольку работы завершены на четыре месяца раньше оговоренного контрактом срока, что позволило сократить период пользования кредитом и, соответственно, проценты, а значит, и стоимость строительства.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, необходимо найти баланс между интересами инвестора, надеющегося окупить вложения в обозримой перспективе, и местного бизнеса.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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