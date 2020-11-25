На дискуссионной площадке XIII цифрового форума-выставки "Инфотех" руководитель департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич отчиталась: если минувшим летом в регионе было 37 тысяч безработных, то сейчас их количество уменьшилось до 30,2 тысячи. Снижению показателя, считает она, помог ряд своевременных решений, главным образом запуск программы профобучения и дополнительного профобразования лиц, столкнувшихся с проблемами трудоустройства из-за последствий пандемии. Но оценили ли тюменцы такую помощь?

Летом Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором и Рострудом утвердило 110 тысяч квот на бесплатное обучение и переобучение в 1200 центрах по всей стране граждан трех категорий: сотрудников под риском увольнения, выпускников 2020 года и граждан, испытывающих трудности с поиском работы в период пандемии. Проект с бюджетом почти в три миллиарда рублей получил название "Экспресс 110".

В Тюменской области участвовать в нем предложили 14 образовательным площадкам. Они готовы обучать земляков по стандартам WorldSkills и прошли квалификационный отбор. В региональном списке 107 востребованных компетенций. Например, подготовкой каменщиков займутся Тобольский многопрофильный техникум, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства и Тюменский индустриальный университет (ТИУ).

Как рассказала руководитель центра компетенций по стандартам WorldSkills Russia многопрофильного колледжа ТИУ Ольга Старовойтова, их учебному заведению предстоит обучить 30 человек. Первые восемь курсантов (все они искали место и не имели никакой рабочей профессии) за 2,5 недели научились владеть инструментами, готовить раствор, выкладывать стенку. Из 144 часов, отведенных на курс, больше всего времени заняли практические занятия. Буквально вчера ребята прошли тестирование и сдали демонстрационный экзамен. Следом в два потока начнут учить остальных.

- Справившиеся с испытаниями получат документы о присвоении 3 или 4 разряда, скиллс-паспорт, также их данные занесут в федеральный реестр, - пояснила Ольга Старовойтова.

Даже 30 курсантов удалось набрать с трудом: пришлось проводить серьезную информационную кампанию, буквально зазывать людей за парты

В то же время она пожаловалась, что даже 30 курсантов удалось набрать с трудом: пришлось проводить серьезную информационную кампанию, буквально зазывать людей за парты. При этом почти треть в региональном банке вакансий занимают предложения строительных компаний: им остро требуются монтажники, сварщики, бетонщики, арматурщики, ну и каменщики, конечно. Сайты "Работа в России" и hh.ru заявляют суммарно о 575 необходимых работодателям специалистах по кирпичной кладке, в том числе 132 требуются в Тобольске, 443 - в Тюмени. Казалось бы, народ в коронакризис хлебнул горя, однако желающих получить новую профессию, причем совершенно бесплатно, днем с огнем не сыщешь.

Когда все региональные операторы отчитаются о выполнении программы, то есть реальном количестве переобучившихся и трудоустроенных, руководство страны решит, продолжать ли эту работу в будущем году. Государство готово выделять на это деньги. Но вот готовы ли граждане?

Впрочем, есть более активные категории. На переобучение приглашают не только безработных, но и молодых мам, а также предпенсионеров. Так вот, самой востребованной стала учеба для возраста 50+: с начала 2020 года направления на нее получили более 500 человек. Программа действует второй год и направлена на обеспечение конкурентоспособности и профессиональной мобильности соискателей зрелого возраста. Кстати, если в 2019-м освоить новую специальность или повысить квалификацию могли только те, кому осталось до выхода на пенсию не более пяти лет, то теперь зеленый свет всем, кому уже стукнул "полтинник".

- Записываем как незанятых граждан, так и работающих, но желающих перейти на ступень повыше. Если первые обращаются к нам напрямую, то вторые - через работодателя. В таком случае работник и работодатель совместно выбирают образовательную организацию и программу обучения, затем работодатель заключает с центром занятости договор на возмещение затрат: курс стоит не более 53,4 тысячи рублей. Важно, что безработные получают стипендию в размере одного МРОТ, увеличенного на районный коэффициент, - поясняет начальник отдела профобучения центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Юлия Ткач.

Учебный центр StartBest, например, к концу ноября выдал свидетельства 26 выпускникам - страховым агентам, графическим дизайнерам, маркетологам и парикмахерам. В настоящее время к квалификационному экзамену готовятся шестеро.

- Изначально мы открыли образовательную площадку для индустрии красоты, но в пандемию пересмотрели планы и запустили новые направления. Как оказалось, на пользу многим, - говорит руководитель центра Анастасия Волкова. - В скором времени наберем ландшафтных дизайнеров и дизайнеров мебели - на рынке труда спрос на них имеется.

За судьбой самых активных выпускников Волкова следит. Если удается, подыскивает рабочие места. Новоявленному страховому агенту, а в прошлом швее Зайнап Фазыловой повезло - после трехмесячных курсов и удачной защиты она устроилась агентом в филиал крупнейшей страховой компании и теперь, что называется, рвет подметки.

- На днях мне исполнится 54 года. Ну какую более-менее престижную работу можно найти в таком возрасте? - оценивает она свои шансы на рынке труда. - Считаю, мне повезло: есть документ, есть работа. И она намного легче, чем швейное дело: от гула машин в цехе болела голова, от постоянного напряжения падало зрение. А вот с людьми общаться, бумаги оформлять совсем не трудно. Планирую заниматься страхованием до самой пенсии, а там как пойдет - может, еще кое-чему научусь!

А как у соседей?

На заседании бюджетной комиссии Екатеринбургской гордумы сообщили о нехватке водителей для 57 новых городских автобусов. "Люди на эту работу не идут", - заявил глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. Гортранс предлагает водителям неплохую зарплату - 41 тысячу рублей, но безрезультатно. В соцсетях непопулярность профессии объясняют высокой ответственностью, подъемом в 4 утра и системой штрафов, съедающей значительную часть заработка. Проблема не нова: в 2014 году в городе не хватало 140 водителей автобусов. Кроме того, депутат Владимир Крицкий сообщил о нехватке строителей и предложил ввести обязательные общественные работы для безработных, отказывающихся от предложенных службой занятости вакансий.