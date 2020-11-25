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25.11.2020 11:54
Рубрика: Культура

Регион осознанного экспорта

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 266(8320)
Два года назад благотворительный фонд совместно с Уральским филиалом Государственного центра современного искусства подготовил четыре зина (независимых малотиражных издания), посвященных уральским художникам. Они вызвали такой интерес в профессиональном сообществе, что бросить это дело у организаторов не хватило духу. Так родился проект "Арт-платформа для продвижения современного уральского искусства", получивший поддержку Фонда президентских грантов.

- Цель нашей работы - развитие и поддержка арт-критиков, - говорит президент БФ "Синара" Наталья Левицкая. - Создаваемые материалы станут экспертным источником, на который можно будет опираться в дискуссии об уральской художественной сцене.

На протяжении нескольких месяцев художники и молодые писатели из Екатеринбурга, Перми, Челябинска и других городов три раза в неделю встречаются на платформе Zoom: говорят об искусстве, проводят интервью, презентации и, самое главное, работают над текстами. Итогом проекта должно стать появление новых зинов и двух десятков критических материалов о творчестве уральских художников. Каждый текст переведут на несколько языков.

Фото: Zubvov/vk.com
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- Художникам важно не замыкаться в географических рамках провинции, поэтому особое значение имеет включенность проекта в международный контекст: с участниками работают Йонатан Хабиб Энквист (Швеция), Надин Райнерт (Швейцария), Виллем Ян Рендерс (Нидерланды) и Шарль Каркопино (Франция), - рассказала куратор "Арт-платформы" Женя Чайка. - В мире сформировался большой интерес к современному российскому искусству, его хотят знать и готовы показывать. Качественные тексты об уральских художниках помогают воспринимать нас как регион осознанного экспорта искусства. Опыт показывает: художник, чье творчество описано толковым критиком, с большей вероятностью попадет в активную базу других агентов художественного процесса - кураторов, исследователей, галерей, музеев, выставочных залов, биеннале и ярмарок.

- У нас не так много русскоговорящих людей, но на протяжении последних лет собралась публика, интересующаяся вашим искусством. Что они знают о России? Прежде всего классиков - Толстого, Достоевского, Пушкина, Чехова. То, что печатают в газетах или показывают по телевизору про Россию, поверхностно. Поэтому мне всегда очень интересно знакомить швейцарцев с вашей культурой, художниками и их взглядами на мир, - подтверждает эксперт из Швейцарии Надин Райнерт.

"Героями" "Арт-платформы" стали 96 художников - так что результат работы вполне впечатляющий, согласитесь.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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