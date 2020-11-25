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25.11.2020 10:47
Рубрика: Власть

Совет Федерации заинтересовался тюменским опытом газификации

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
В начале недели состоялось заседание совета по вопросам газификации регионов при Совете Федерации РФ. Как отметил модератор встречи в режиме видео-конференц-связи председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, главной целью этого и последующих обсуждений является подготовка плана мероприятий, так называемой дорожной карты, по газификации и газоснабжению всех субъектов для исполнения поручения президента. На этот раз о ситуации на местах доложили губернатор Красноярского края Александр Усс и губернатор Тюменской области Александр Моор.
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз Север" Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз Север"
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз Север"

Если в Красноярском крае уровень газификации составляет 15 процентов, а основным видом топлива здесь по-прежнему является бурый уголь, то в Западной Сибири картина принципиально другая: по данным правительства Тюменской области, на 1 января 2020 года обеспеченность населения газом тут решена на 94,4 процента.

- До 2014 года газопроводы в регионе строили за счет бюджетных средств. Время показало, что это, пожалуй, самый неэффективный способ, ведь подрядчики меньше всех заинтересованы выполнять работу быстро и качественно, так как дальше сети они не эксплуатируют. Тогда же, чтобы подключиться к газовой трубе и сделать разводку внутри дома, селянину нужно было отдать 90 тысяч рублей - сумму огромную, - рассказал коллегам Моор. - Уже шесть лет при реализации программы газификации в Тюменской области используют не базисно-индексный, а ресурсный метод ценообразования, когда стоимость товаров и услуг определяется здесь и сейчас. Наш опыт показывает, что такой подход позволяет в 2,5 раза снизить цену на прокладку сетей.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
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Причиной успеха в обеспечении жителей огромной территории природным газом губернатор называет государственно-частное партнерство.

- Правительство области утверждает программу газификации, ее мероприятия и источники, а газораспределительная организация самостоятельно проектирует, строит, вводит объекты в эксплуатацию, оформляет их в свою собственность… Она зарабатывает не на возведении, а на поставках, - объяснил он принцип сотрудничества.

В местную программу газификации включено строительство отвода от уличного газопровода до участка потребителя. Благодаря этому жители платят за технологическое присоединение не 45 тысяч рублей, как до 2014-го года, а около 2,5 тысячи рублей. Также 42 льготные категории населения получают компенсацию в части расходов на прокладку газопроводов внутри домов и стоимости газового оборудования - до 40 тысяч рублей на домовладение.

Отметим, что за четыре года, с 2014-го по 2018-й, объем инвестиций в программу газификации тюменского региона составил 1,3 млрд рублей. За это время область опутала тысяча километров газовых сетей, подведенных к 16 тысячам домовладений, а доля жилья, отапливаемого природным газом, возросла с 89,2 процента до 94,4 процента. В прошлом году 100 километров сетей проложили к 1,8 тысячи домовладений. В 2020-м запланировано построить 258 километров сетей к 4,8 тысячи домовладений.

Присоединившийся к совещанию заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции "Газпром межрегионгаза" Алексей Бугаенко подытожил, что нынче компания также возведет в Ишиме, Ишимском и Казанском районах три объекта на 121 миллион рублей, а в рамках договора с правительством Тюменской области с 2021-го по 2025-й годы вложит порядка 6,5 млрд рублей в два новых газопровода-отвода, три новых межпоселковых газопровода, техническое перевооружение двух газораспределительных станций и реконструкцию одной такой станции.

Фото: iStock
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Александр Моор не только рассказал о принципах газификации, но и внес предложения в будущую тематическую дорожную карту. Они касаются нормативного закрепления ресурсного метода ценообразования по всей стране, передачи полномочий на установку тарифов по транспортировке газа субъектам РФ, контроля за бесхозяйными сетями, урегулирования отношений с владельцами частных сетей.

Министр энергетики России Николай Шульгинов представил на совещании свое видение ситуации. Кстати, он признал за Тюменью право стать пилотным регионом по ряду вопросов.

- В прошлом году уровень газификации в стране составил 71 процент… Последние месяцы министерство прорабатывало разные подходы к внедрению дорожной карты. Наше основное предложение - сформировать источники для финансирования газификации, обеспечить подключение домовладений к газораспределительным сетям без взимания средств с жильцов за технологическое присоединение, - подчеркнул Шульгинов.

Среди предложений, озвученных министром, прозвучали такие: во-первых, законодательное закрепление единого регионального оператора, под контролем которого будут осуществляться мероприятия по газификации и строительству межпоселковых, внутрипоселковых газопроводов до земельных участков граждан, что позволит обеспечить целевое использование выделяемых финансовых средств и контроль со стороны региональной власти; во-вторых, региональные программы газификации должны учитываться при принятии регуляторами тарифных решений. Первый шаг в этом направлении сделан: согласно Постановлению Правительства РФ от 16 мая 2020 года № 702 средства, привлекаемые за счет специальных надбавок к тарифам, с 1 января 2021 года направят на территории. В-третьих, на уровне субъектов РФ предлагается установить целевые топливно-энергетические балансы для корректного определения потребностей в газе. В-четвертых, комплексные договоры с клиентами на поставку газа, подключение и техобслуживание сопутствующего оборудования, вероятно, заведут в МФЦ по принципу одного окна. Шульгинов уверен: это позволит местной власти оперативно отслеживать реальную ситуацию по заявкам населения по подключению к газу и срокам исполнения договорных обязательств.

Масштабное совещание по концепции газификации страны в правительстве Российской Федерации состоится 26 ноября. "Газификация будет встроена в энергостратегию страны до 2035 года", - анонсировал Шульгинов.

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