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25.11.2020 12:03

В Пуровском районе обновлен парк резервуаров ГСМ

В 2020 году в рамках инвестиционной программы АО "Ямалкоммунэнерго" продолжается обновление парка резервуаров ГСМ на объектах коммунальной инфраструктуры.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Так, силами подрядной организации ООО "Геостроймонтаж" в поселке Пурпе Пуровского района установлено шесть емкостей хранения резервного дизельного топлива общим объемом 360 м³, а в деревне Харампур - три емкости общим объемом 200 м³ для хранения топлива, закупаемого компанией ежегодно для работы объектов коммунальной энергетики.

В ноябре топливо завезено в установленные емкости, что позволило создать запас в количестве, необходимом для хранения нормативного неснижаемого объема резервного и эксплуатационного топлива в поселениях Пурпе и Харампур.

Кроме того, на котельной в селе Халясавэй "Ямалкоммунэнерго" заменит новыми две емкости по 50 м³ под хранение газового конденсата. Обновки уже оплачены, после открытия зимника 2020-2021 они будут завезены и установлены собственными силами.

Для котельных в поселках Уренгой, Пурпе, Пуровск и в городе Тарко-Сале ежегодно поставляется резервное топливо, несмотря на то, что питаются объекты от газовой трубы.

В двух поселениях Пуровского района - селах Халясавэй и Самбург, в которых ограничен срок завоза грузов, уже создан достаточный запас эксплуатационного объема газового конденсата, завезенного в навигационный период 2020 года.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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