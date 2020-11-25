Этой осенью в список экскурсий по Тюмени молодежь из мультицентра "Контора пароходства" добавила четыре новых интерактивных маршрута. Они все отличаются по контенту и продолжительности, а схожи в том, что проводятся от имени чат-бота Мартина, курносого румяного моряка примерно 20 лет. Его характер, как говорят создатели, - гремучая смесь: прямолинейность и одновременно чуткость, эмоциональность и осторожность, само собой, болтливость. Прежде чем отправляться в путь, любознательным экскурсантам стоит позаботиться о снаряжении: нужны смартфон с Telegram и наушники.

Руководитель отдела креативных проектов мультицентра Мария Копытова утверждает, что цикл экскурсий они разработали задолго до пандемии, но, как оказалось, нечаянно угадали с форматом.

- Помните, после жесткой самоизоляции людям разрешали гулять сначала по одному, потом парами?.. Наши туры как раз в тему: в режим ограничений ты идешь по Тюмени, но вроде не в одиночестве - с тобой забавный морячок, пусть и в телефоне. Он что-то говорит, шутит, дает задания - уже не скучно, - поясняет Мария.

Чтоб стартовать, особых умений не требуется: набираешь в поиске Telegram "Мартин, проводи", и вот уже нарисованный моряк предлагает выбрать на экране экскурсию и следовать за ним. Мартину можно писать сообщения, отправлять снимки и аудиозаписи, сделанные в дороге… В общем, бот готов общаться, коль общаться желает турист.

"Около конторы" - прогулка вдоль правого берега Туры, предполагающая знакомство со старыми домами и их жильцами. Таких осталось немного. "Вау, какая стенка" - по главным объектам фестиваля стрит-арта "Морфология улиц", рассредоточенным по центральным улицам. "Сказки на ночь" Мартин предлагает послушать в районе КПД, "Арт-резиденцию" оценить тоже в центре - именно здесь висят билборды, созданные художниками на одноименном фестивале уличного творчества.

В ближайшее время ребята представят еще два маршрута. Один заведен в здание "Конторы пароходства" и призван объяснить гостям, что к водному транспорту она не имеет отношения. К другому позволят подключаться прямо из квартиры - это сборник рассказов тюменцев про чудеса. Есть план развивать проект и в 2021 году, только охватить уже социально важные объекты - железнодорожный и автовокзал, аэропорт, чтобы скрасить время в ожидании рейса.

За три месяца на моряка подписалось более двух тысяч человек. Отзывы его создатели получают самые разные: от восторженных до конструктивных, предлагающих что-то доработать. А вот мнение о гиде из мессенджера экспертов Всероссийского фестиваля креативных индустрий G8, куда он заявлен в номинации "Некоммерческие и интерактивные проекты", "родители" Мартина узнают в декабре после подведения итогов.

Между тем

Многие тюменцы задают вопрос: почему Мартин, а не Петя, Вася, Саша? Ребята из "Конторы пароходства" отвечают, что стремились создать уникальный персонаж, который бы не напоминал реальных людей. Кстати, в тестовых версиях Мартин звался Патриком. Визуальный образ ему придумал иллюстратор Павел Чусовитин. Он же позаимствовал у Джека Лондона и имя для героя. Голос моряку подарил студент Тюменского института культуры Петр Юнкер.