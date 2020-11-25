В Тюмени задержали участников криминальной группировки

В Тюмени задержали четверых участников группировки, которая, как полагают в правоохранительных органах, промышляла разбоями и вымогательством.

Спецоперацию провели сыщики тюменского угрозыска вместе с коллегами из федерального ведомства и регионального управления ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

"По предварительным данным, лидером группы являлся 62-летний местный житель, занимающий положение в криминальной иерархии. Также в составе банды - ранее неоднократно судимые 30-летний уроженец Оренбургской области и 48-летний житель Тюмени, 27-летний молодой мужчина из Ялуторовска", - сообщает пресс-служба главка МВД области.

На счету сообщников минимум четыре эпизода вымогательства денег за так называемое общее покровительство. В квартирах и автомобилях фигурантов прошли обыски: изъято огнестрельное оружие и ножи, которыми они угрожали своим жертвам. Также силовики нашли большое количество разнокалиберных патронов, компьютеры, мобильники, разного рода документы, банковские карточки и наличность.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 162 УК РФ и по ч.2 ст.163 "вымогательство". Всем задержанным предъявлены обвинения. Троих из низ заключили под стражу, одного отправили под домашний арест.