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Рубрика: Культура

Фольклорный сенокос

За 30 лет ансамбль "Росстань" стал культурным брендом Тюменской области
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 266(8320)
Что ни день, то душевное письмо, что ни неделя, то посылка с сюрпризом - от друзей, коллег, поклонников. Руководитель самого титулованного фольклорного ансамбля Тюменщины и окрестностей Лилия Демина говорит, что "приветы со всего света" держат в тонусе. Недавно, например, пришло известие из деревеньки Старая Маслянка Абатского района: гармонист Леонид Водолазов, обладатель коллекции гармоней, попавшей в областную Книгу рекордов, отчитывался об успехах на фестивалях и интересовался планами столичных звезд. С таким вниманием ты просто не имеешь права на остановку! Недаром белорусское слово "росстань" означает перекресток дорог, где встречаются люди. Только мы тянем "о", а братья-славяне "а".
С фольклорными коллективами Лилия Демина объехала весь мир. Фото: Архив Лилии Деминой С фольклорными коллективами Лилия Демина объехала весь мир. Фото: Архив Лилии Деминой
С фольклорными коллективами Лилия Демина объехала весь мир. Фото: Архив Лилии Деминой

Високосный год с двумя двойками и нулями для "Росстани" юбилейный. Тогда, в 1990-м, Лилии, молодому педагогу Тюменского колледжа искусств, достался небольшой курс: семь человек - кто старше, кто ее ровесник. Девчонки с голосами-колокольцами, мальчишки, которые и усов-то еще не носили, как-то быстро написали первую концертную программу и сразу же поехали с ней в Литву. За границей сибиряков приняли достойно: тюменцы собрали все цветы фестиваля, получили приглашение посетить Голландию. С "Росстанью", вторым студенческим ансамблем "Полетье" и детской "Вереей" Демина за 30 лет объехала весь мир. Сейчас певцы из первых составов работают плечом к плечу в Тюменском институте культуры. Основательница коллективов - декан факультета музыки, театра и хореографии. Ее лучшие ученики - преподаватели вокальных дисциплин.

Фото: Дацюн / China Daily
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Если в учебные месяцы команда плотно занята в вузе, а вечерами и по выходным дает концерты и участвует в событийных "солянках", то летом отправляется на "фольклорный сенокос". Ездить за материалом в глубинку, где еще помнят "баушкины припевки", а потом ночи напролет расшифровывать диктофонные записи Лилию Демину научили в Ленинградском институте культуры имени Крупской - там она постигала науку народного пения у наставника Александра Гришина. В первое путешествие к истокам Лилю-студентку зарядили в Невельский район Псковской области. Следуя от деревни к деревне пешком, за полторы недели вместе с подружками собрала богатый творческий урожай - песни волочебные, на народную Пасху исполняемые, да причитания.

- Редко какая хозяйка в годах не спешила к сундуку за иконкой, чтоб рассказать нам, горожанкам, о церковном празднике, - вспоминает исполнительница.

Искать фольклорные сокровища в родной Тюмени Демина начала 33 года назад. Вот Вагайский район - территория бездорожная, по составу населения непростая. Какие песни могут напеть на магнитофончик фольклориста потомки каторжан? Понятно, что тюремные. Из Увата везла поцелуйные песни и интереснейшие диалекты. В Сорокино, Викулово, Аромашево, Бердюжье экспедицию принимали тепло, без подозрений. После ее визитов на местах появлялись инициативные группы, готовые по первому зову помочь артистке подобрать материал для живых выступлений и печатных песенников.

- Съезжаешь с главного тракта и попадаешь в сказку! Все райцентры в сторону Омской области и Казахстана - места необыкновенные, где сохранились преданья старины глубокой, - говорит Лилия Васильевна.

В июле "Росстань", заскучавшая в коронавирусной изоляции, придумала проект "Фольклорное лето". Начался он с Бердюжья, куда Демину пригласили записать местных бабулечек. Деревенские друзья подсуетились - оформили комнату в доме старинными утюгами-самоварами, создали, одним словом, обстановку. Работа будто бы в музейных декорациях так понравилась гостье, что она решила проехать по всем известным сельским музеям и на их территории сделать фильмы про путь "Росстани" в три десятилетия.

Фото: "Дивертисмент"
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- Во дворе музейной избы в Нижней Тавде водили хороводы. В музее крестьянского быта в деревне Насекиной воссоздали старинную свадьбу. В Упорово, в музее старообрядцев, исполнили на камеру военные песни. Музею хлеба в Успенке подарили вечорки. Итогом этих поездок стали 10 фильмов про ансамбль. Их можно найти в Интернете. Особой популярностью пользуется именно свадебный обряд - красивый и логичный, - рассказывает наша героиня.

Если уж итожить три минувших десятилетия рука об руку с традициями, то стоит назвать сборники, хрестоматии, монографии общим числом 25 и четыре тематических диска. Как не вспомнить международный фестиваль "Сибирские родники", придуманный "Росстанью" для друзей из разных стран?! В этом году он, к сожалению, пройдет дистанционно. Заявки и видеоматериалы организаторы получают со всей России, в том числе из Крыма. Обещали поддержать непривычный для артистов-народников формат Словения, Польша, Финляндия, Беларусь, Украина.

Ну и куда без выпускников направления "Искусство народного пения"?! В последние годы урожай с этой грядки невелик. В сентябре на первый курс набрали… четырех бюджетников. Но это же четыре будущих фольклориста, готовых гнать на всех парах в глубинку… Не просто так, а чтобы потом пересказать добытые истории школьникам на занятиях "Мир народной культуры".

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