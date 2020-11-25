Режиссер Ксавье Долан снимет свой первый телесериал

Серьезные кинорежиссеры, известные ранее лишь по полнометражным фильмам, все чаще начинают заниматься производством телесериалов. Вот и Ксавье Долан - французский кинорежиссер, снявший такие фильмы, как "Мамочка", "Маттиас и Максим" и другие, взялся за авторский телесериал. Об этом сообщает ресурс кино.тв со ссылкой на известное западное издание Indiewire.

Мини-сериал Долана будет состоять из пяти серий. Он называется "Ночь, когда Логан проснулся" (The Night Logan Woke Up). Сюжет основан на одноименной пьесе Мишеля Бушара. Роли в фильме сыграют актеры, которые ранее играли в театральной постановке Бушара. Одного из персонажей сыграет и сам Долан, которому не впервой сниматься в кино. Свой первый сериал канадский режиссер снимет для Canal+, Quebecor Content и Studiocana.

Действие драмы с элементами триллера и хоррора разворачивается в 1990-е. Это будет история про трех подростков. Главные герои - Жюль, Логан, а также сестра Жюля Мими. Мальчики играют в школьной бейсбольной команде, а Мими мечтает о театральной карьере. Ребята планируют перебраться в США, но дружба с треском рушится, когда в октябре 1991 года 17-летний Логан насилует 14-летнюю Мими.... Через 30 лет герои снова встретятся.