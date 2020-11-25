Новости

Сын Марадоны попал в реанимацию 00:19
Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны 25.11.2020
РФ и Таджикистан планируют провести заседание межправкомиссии в 2021 году 25.11.2020
Врач перечислила продукты для защиты от коронавируса 25.11.2020
Видео: В Неаполе болельщики вышли почтить память Диего Марадоны 25.11.2020
Постпред при ООН: Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии 25.11.2020
Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете 25.11.2020
Эксперт ВОЗ объяснила, как коронавирус мог перейти к человеку 25.11.2020
Видео: У дома Марадоны собрались полиция и болельщики 25.11.2020
Правительство выделит средства на закупку медицинского транспорта в регионы 25.11.2020
Кабмин поддержит студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19 25.11.2020
Черчесов выразил соболезнования родным и близким Марадоны 25.11.2020
В Подмосковье остаются свободными более трети ковидных коек 25.11.2020
В Турции зафиксирован третий пик коронавируса 25.11.2020
В Подмосковье готовы к работе 18 пунктов вакцинации от коронавируса 25.11.2020
В Вооруженных силах за сутки вылечился от коронавируса 241 военнослужащий 25.11.2020
Митрополит Иларион прокомментировал разделение внутри кипрской церкви 25.11.2020
Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны 25.11.2020
Московские коммунальщики подготовились к непогоде в столице 25.11.2020
ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов 25.11.2020
В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны 25.11.2020
МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице до утра четверга 25.11.2020
Видео "Би-2" "Бог проклятых" собрало 113 тысяч просмотров за семь часов 25.11.2020
В комитете по этике РФС прокомментировали заявление ЦСКА в адрес Черчесова 25.11.2020
Глава СК поручил проверить ситуацию вокруг ДТП с сыном миллионера в Подмосковье 25.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 23:17
Рубрика: Экономика

РФ и Таджикистан планируют провести заседание межправкомиссии в 2021 году

Текст: Ольга Игнатова

Заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук провел встречу с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Спикер парламента Таджикистана предложил Володину провести ПА ОДКБ в Душанбе

Обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Таджикистана. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, аграрном секторе, развитию культурно-гуманитарного сотрудничества.

Алексей Оверчук подчеркнул, что Россию и Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, опирающиеся на принципы равноправия и взаимного уважения. "Сотрудничество между нашими странами в торгово-экономической сфере продолжает развиваться, Российская Федерация сохраняет статус ключевого инвестиционного партнера Республики Таджикистан", - отметил вице-премьер. Он также выразил уверенность, что поддержанию динамики развития торгово-экономических связей будет способствовать проведение в начале следующего года очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Таджикистан

Главное сегодня

Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Для "черных кредиторов" введут сроки до трех лет
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года