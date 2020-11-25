РФ и Таджикистан планируют провести заседание межправкомиссии в 2021 году

Заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук провел встречу с председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Обсуждались актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Таджикистана. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, аграрном секторе, развитию культурно-гуманитарного сотрудничества.

Алексей Оверчук подчеркнул, что Россию и Таджикистан связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, опирающиеся на принципы равноправия и взаимного уважения. "Сотрудничество между нашими странами в торгово-экономической сфере продолжает развиваться, Российская Федерация сохраняет статус ключевого инвестиционного партнера Республики Таджикистан", - отметил вице-премьер. Он также выразил уверенность, что поддержанию динамики развития торгово-экономических связей будет способствовать проведение в начале следующего года очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном.