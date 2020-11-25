Росавиация утвердила авиамаршруты для субсидий

Росавиация утвердила 266 субсидируемых региональных авиамаршрутов на 2021 год.

Билеты на такие маршруты авиакомпании продают по спецтарифам, установленным государством. Это позволяет обеспечить доступные цены. На финансирование программы из федерального бюджета в 2021 году выделено 7,7 млрд рублей. Регионы будут софинансировать программу.

Летать с господдержкой станут, например, по популярным направлениям на юг России: в Анапу из Брянска, Калуги, Костромы, Петрозаводска, Пскова, в Геленджик - из Нижнего Новгорода, Челябинска, в Краснодар - из Астрахани, Архангельска, Надыма, Нижнекамска и еще из десятка городов. В программу включены и другие межрегиональные перелеты. Например, Красноярск - Кемерово, Курск - Санкт-Петербург, Нижний Новгород - Новый Уренгой. Всего по субсидируемым направлениям авиакомпании перевезут около 3,7 млн пассажиров, прогнозируют в Росавиации.

В ведомство поступило 26 заявлений от перевозчиков, готовых выполнять рейсы в рамках программы. Перевозки будет выполнять 21 авиакомпания. Среди них S7, "ЮТэйр", "Азимут", "Якутия", "Ямал", Red Wings. Около 70% субсидий будет использовано на перелетах, заявленных авиакомпаниями на самолете Sukhoi Superjet, уточнили в Росавиации. Это поможет поддержать отечественную авиационную промышленность.

Отдельно субсидируются в России пассажирские авиаперевозки на Дальний Восток, в Симферополь и Калинин­град.