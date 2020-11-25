Водородная энергетика рассматривается как одно из ключевых направлений достижения углеродной нейтральности, поскольку водород можно получать из низкоуглеродных источников, а его использование в качестве энергоносителя не приводит к выбросам парниковых газов.

Россия может занять на этом рынке одну из лидирующих ролей. Согласно Энергетической стратегии России до 2035 года экспорт водорода из нашей страны должен достигнуть 2 млн тонн. "Но это консервативная цель, - подчеркнул заместитель министра энергетики Павел Сорокин, выступая на Российско-германском отраслевом форуме. - Потенциал нашей страны гораздо больше, хотя бы потому, что мы находимся между двумя ключевыми рынками сбыта - Европой и Азией - и обладаем громадными запасами природного газа для производства водорода. Кроме того, у России в этой сфере уже есть мощная научно-производственная база".

Пока водород на 95% используется в нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и для производства удобрений - рынок локализован и сосредоточен в традиционных сегментах. В октябре правительство утвердило "дорожную карту" развития водородной энергетики до 2024 года. Планируется оказать поддержку научным исследованиям в этой области, а также пилотным проектам по созданию установок для производства водорода, газовых турбин и железнодорожного транспорта на метано-водородном топливе.

Также должна быть разработана нормативная база для новой отрасли. По словам вице-премьера Александра Новака, предложения по развитию водородных технологий в России будут подготовлены в первом квартале 2021 года. Ранее сообщалось, что на Сахалине планируется создать водородный кластер, который позволит поставлять водородное топливо в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По прогнозу минэнерго, рынок водорода вырастет за 30 лет с сегодняшних 110 миллионов тонн до 150-160 миллионов тонн

Производство водорода при помощи возобновляемых источников энергии (ВИЭ) пока обходится в 4-5 раз дороже, чем из природного газа. Поэтому для большинства стран последний способ предпочтительней, а первым могут воспользоваться только очень богатые страны. "У нас прагматичный подход. Миру надо давать ту энергию, которой он может воспользоваться, то есть доступную, экологически чистую и конкурентоспособную. Сегодня это голубой водород, который производится из природного газа. Для того чтобы его место занял зеленый водород, производимый при помощи ВИЭ, себестоимость последнего должна снизиться в пять раз", - сказал Сорокин.

По его словам, производство водорода при помощи метана позволяет получить продукт, отвечающий всем экологическим требованиям, при относительно низкой цене в 1,5-2 доллара за килограмм.

В перспективе, по консервативному прогнозу минэнерго, глобальный рынок водорода вырастет за 30 лет с сегодняшних 110 млн тонн до 150-160 млн тонн. Но возможно и более серьезное увеличение. По оценкам некоторых экспертов, к 2050 году доля водорода в мировом энергетическом балансе может увеличиться в разы. Такой оптимизм в отношении водородной энергетики связан с мировым трендом на декарбонизацию экономики и снижение воздействия на окружающую среду.