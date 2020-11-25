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25.11.2020 13:45
Рубрика: Власть

Россиянам разрешили отозвать маткапитал с пенсионных накоплений

Текст: Татьяна Замахина
Получателям материнского капитала дадут возможность отозвать эти средства, направленные ранее на формирование своей накопительной пенсии, чтобы использовать капитал для других целей. На это дается полгода. Такой правительственный закон приняла Госдума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно новому закону, если гражданин отказался от направления средств материнского капитала на пенсию, то он сможет воспользоваться ими в других целях спустя полгода после возврата средств в Пенсионный фонд РФ.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Индексировать маткапитал теперь будут раз в год

Напомним, что одна из возможных целей для расходования маткапитала - на накопительную пенсию получателя средств. Однако сейчас в законодательстве содержится ограничение права на отказ от использования средств маткапитала на указанную цель. Законом устраняются ограничения и устанавливается, что владельцам сертификата будет предоставлено шесть месяцев на решение о новой цели трат. В течение этого срока они будут вправе обратиться с заявлением о направлении средств маткапитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Принятие закона также исключит ситуацию, при которой соответствующие средства не смогут индексироваться.

Также предусматривается возможность повторного направления отозванных средств на формирование накопительной пенсии в случае отсутствия заявления о распоряжении средствами материнского капитала по иным направлениям.

В кабмине рассчитывают на то, что новый закон будет способствовать совершенствованию реализации прав граждан по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Материнский капитал

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