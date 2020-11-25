Россиянам разрешили отозвать маткапитал с пенсионных накоплений

Согласно новому закону, если гражданин отказался от направления средств материнского капитала на пенсию, то он сможет воспользоваться ими в других целях спустя полгода после возврата средств в Пенсионный фонд РФ.

Напомним, что одна из возможных целей для расходования маткапитала - на накопительную пенсию получателя средств. Однако сейчас в законодательстве содержится ограничение права на отказ от использования средств маткапитала на указанную цель. Законом устраняются ограничения и устанавливается, что владельцам сертификата будет предоставлено шесть месяцев на решение о новой цели трат. В течение этого срока они будут вправе обратиться с заявлением о направлении средств маткапитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Принятие закона также исключит ситуацию, при которой соответствующие средства не смогут индексироваться.

Также предусматривается возможность повторного направления отозванных средств на формирование накопительной пенсии в случае отсутствия заявления о распоряжении средствами материнского капитала по иным направлениям.

В кабмине рассчитывают на то, что новый закон будет способствовать совершенствованию реализации прав граждан по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала.