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25.11.2020 19:08
Рубрика: Экономика

Российские ученые выявили изменения в штаммах коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
По сравнению с весной в штаммах коронавируса SARS-CoV-2 произошли изменения, рассказал в интервью телеканалу "Россия-24" заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Третья российская вакцина от COVID-19 будет "неживой"

По его словам, ученые сравнивали штаммы SARS-CoV-2, выделенные в период весенней волны пандемии коронавируса, с теми, которые циркулируют в осенний подъем заболеваемости. Были обнаружены изменения в структуре вируса. Но насколько это связано с изменением свойств вируса, пока не понятно, отметил ученый. Это еще предстоит изучить.

В то же время Игнатьев отметил, что если изменения будут накапливаться, то это повлечет за собой изменение биологических свойств вируса. Тогда придется менять состав вакцин.

Ученый напомнил, что вирус гриппа постоянно мутирует, из-за чего от сезона к сезону приходится менять штаммовый состав вакцин. "Если коронавирус станет сезонным заболеванием и будет каждый год вызывать подъем заболеваемости, то необходимо учитывать именно структуру штаммов, которые будут циркулировать, и оценивать риск использования вакцин, приготовленных на старых штаммах, по отношению к новому сезону", - пояснил ученый.

Центр Чумакова создал собственную цельновирионную вакцину от коронавируса, которая сейчас проходит клинические испытания на добровольцах.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Доклинические исследования вакцины показали формирование стойкого иммунного ответа.

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