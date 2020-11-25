РСПП: банки не готовы выдавать кредиты под залог интеллектуальной собственности

Главные барьеры, мешающие развитию кредитования под залог интеллектуальной собственности в России, - это неготовность банков работать с нематериальными активами и низкий уровень правовой культуры в стране. Об этом в эфире радио Sputnik заявил председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

Эффективная система управления объектами интеллектуальных прав, в том числе в сфере банковского финансирования, даст России примерно 5% ВВП, то есть около 1 трлн рублей в год, подчеркнул Андрей Кричевский. Эксперт отметил, что для банков интеллектуальная собственность (ИС) может стать дополнительным источником дохода, но только при условии, что государство создаст для этого выгодные условия: "У банков существует дефицит сфер, куда можно идти, где зарабатывать. Очевидно, что интеллектуальная собственность - это одно из окон возможностей, которое можно открыть довольно просто. Государство должно не только посоветовать, что делать, но и создать для этого инфраструктуру, в том числе законодательную".

По мнению Андрея Кричевского, банковский сектор и представители креативных индустрий ждут от Банка России указаний в части квалификации интеллектуальной собственности как объекта залога. Сейчас она относится к залогам низкого качества, и получить на основании этого финансирование от банков практически невозможно. Изменить эту ситуацию может отнесение ИС ко второй категории качества, предполагающей умеренный кредитный риск и небольшую вероятность финансовых потерь банка.

Пока интеллектуальные права будут считаться залогом низкого качества, банки не будут готовы брать на себя дополнительные риски, связанные с финансированием такого типа объектов, добавил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Однако, по словам эксперта, несмотря на отсутствие у российского банковского сектора опыта работы с ИС, кредитование в этой сфере очень перспективно: "Интеллектуальная собственность - очень важный фактор для развития инновационных технологий и экономики. Я думаю, что нас ожидает бум в этом направлении, поскольку в других странах уже накоплен огромный опыт. За счет кредитования под залог интеллектуальной собственности для стартапов и развивалась современная экономика. В ближайшие годы нам предстоит сделать очень серьезный рывок".

Не менее важной проблемой, требующей параллельной и основательной проработки, является система оценки ИС. На данный момент нет единой методологии ее проведения. Банки производят оценку самостоятельно - исходя из своих внутренних процедур и риск-правил. Специализация оценщиков в сфере интеллектуальной собственности также требует институционализации. Сложности добавляет и тот факт, что Банк России не указывает, к какому виду имущества принадлежит ИС: к движимому или недвижимому. Решением этой проблемы может стать указание Банка России отдельно выделить имущественную категорию "интеллектуальные права" и зафиксировать применение к ним доходного метода оценки (основан на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки).

"Если принятые меры будут только в виде рекомендаций, то ничего не заработает. Банки будут чувствовать себя спокойно и не станут создавать для себя дополнительные риски при кредитовании под залог интеллектуальной собственности только тогда, когда необходимые указания и модели будут прописаны в методологии Банка России", - уверен Андрей Кричевский.

Ранее РСПП направил письмо на имя главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова с предложением провести эксперимент по отработке механизмов оценки ликвидности нематериальных активов и стандартов их банковского финансирования. Минэкономразвития РФ, в свою очередь, заявило, что поддерживает предложения РСПП и уже прорабатывает с Центробанком варианты решения данного вопроса.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, "Роскосмос", Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), "Ситроникс", n'RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и др. Также IPChain является инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.