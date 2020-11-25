Русская гуманитарная миссия популяризирует русский язык на Балканах

Русская гуманитарная миссия (РГМ) и ее российские партнеры снова предлагают жителям Боснии и Герцеговины (БиГ), изучающим русский язык и проявляющим интерес к истории и культуре России, участие в увлекательном и полезном мероприятии. Об этом заявил представитель РГМ в БиГ Илья Тяпков.

"На этот раз 9-10 декабря 2020 года в Балканском регионе пройдет образовательный марафон "Актуальная Россия". Конкурс предполагает участие переводчиков и преподавателей русского языка, молодежи планирующей поступление и обучение в учебных заведениях России, а также трудовую деятельность в нашей стране", - сказал Тяпков.

"Образовательный марафон "Актуальная Россия" представляет собой двухдневную образовательную практико-ориентированную программу, в рамках которой участники получат совокупность передовых знаний, методик, практик и игротехник от ведущих российских специалистов в сфере преподавания русского языка, литературы и переводческого дела", - отметил он.

Тяпков обратил внимание и на то, что с 20 ноября по 6 декабря в рамках образовательного марафона "Актуальная Россия" состоится конкурс эссе "Русский язык дружбы".

"Для участия в конкурсе, необходимо написать эссе на одну из четырех тем и выслать его на почту (centreofprojects@gmail.com), - указал представитель РГМ. - С темами эссе и условиями регистрации на конкурс можно ознакомиться на сайте (www.actualrussia.rs). Победители мероприятия будут объявлены 10 декабря 2020 года на закрытии марафона. Финалисты получат подписку на электронную библиотеку и книги. Главный приз - ноутбук".