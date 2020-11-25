Русская православная церковь опубликовала список лжесвященников

Русская православная церковь опубликовала перечень лжесвященников, интернет-ресурсы и блоги которых не имеют отношения к ней.

Человек, собирающий подаяние, за священника себя вряд ли выдает. Но многие выдают. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Не всякий, носящий потертую рясу, клобук и перебирающий четки, является священником Русской православной церкви. Вам могут встретиться ряженые, самозванцы, раскольники и другой народ, по виду неотличимый от православных священников, но душу ему лучше не открывать и кошелек перед ним тоже. Отец Федор, параноидально охотящийся за 12 стульями у Ильфа и Петрова, конечно, советский поклеп на образ священника. Пока он комично влачился за мнимым золотом, настоящих священников расстреливали в Бутово и ссылали на Енисей. Но лжеотцы Федоры, увы, стали возможны сегодня. И Церковь первая об этом предупреждает.

На сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ открылся новый раздел "Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет". Его цель - защита верующих от таких злоупотреблений.

Там, в частности, размещена информация о лицах, которые выдают себя во Всемирной паутине за священнослужителей, но не являются ими.

- В социальных медиа приобретает актуальность проблема деятельности лжесвященников. Некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви, - написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. - Лжесвященники ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих.

В опубликованный список вошли 10 человек, в том числе и лишенный сана и отлученный от Церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов).

Кроме лжесвященников в интернете немало не связанных с церковью сайтов, готовых собирать пожертвования с доверчивых граждан.

Не всякий, носящий рясу и клобук, является священником

- В период эпидемии и режима самоизоляции многие верующие пользуются возможностью дистанционного заказа треб, жертвуя средства на храмы и монастыри, что имеет огромное значение для материального обеспечения их деятельности, выплаты зарплаты священникам и церковным служащим - сказано в специальном заявлении Синодального отдела. - На этом фоне проблема мошенничества в Сети стала особенно актуальной. В последние годы в сети Интернет становится все больше и больше онлайн-сервисов, а также мобильных приложений, предлагающих заказ треб в храмах, а также собирающих пожертвования от имени Русской православной церкви. И на многие из этих ресурсов верующие люди регулярно жалуются.

- Хорошо известно, что услуги такого рода оказываются за комиссионное вознаграждение, размер которого скрыт от жертвователя и может достигать 20 и более процентов от переводимой суммы, - говорится в заявлении. - Это означает, что значительная часть средств жертвователя уходит на содержание посреднической организации, которая оказывает подобную услугу.

Такими организациями обычно являются различные индивидуальные предприниматели, фонды и даже некоторые СМИ. В заявлении напоминается, что в Русской православной церкви сбор средств верующих производится только с письменного благословения священноначалия.

А общецерковные сборы проводятся, как правило, Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению.

Публикуя список собирающих пожертвования ресурсов, не имеющих отношения к Русской православной церкви, отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ предупреждает верующих, что Русская православная церковь не может нести никакой ответственности за то, что все поданные верующими записки и пожертвования дойдут до храмов, которые указаны в качестве адресатов.- Нам также не удалось обнаружить никакой публичной финансовой отчетности данных организаций, - уточняется в заявлении.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ призывает верующих людей, желающих подать записку о поминовении или сделать пожертвование, поддержав таким образом Церковь, а не анонимного предпринимателя, пользоваться официальными сайтами приходов, храмов и монастырей Русской православной церкви.

В этом случае средства поступят адресату напрямую, без посредников, добросовестность которых неочевидна.

Большинство храмов Русской православной церкви с адресами сайтов занесены на официальную карту храмов.

В случае возникновения сомнений в принадлежности Церкви того или иного сайта, страницы в социальной сети или сервиса следует обращаться за уточнениями в Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации.

Списки лжесвященников и интернет-ресурсов, занимающихся сбором средств на церковные требы и не имеющих официального отношения к Русской православной церкви, будут дополняться.

Конкретно

Список лжесвященников

1. Баканин Владимир Васильевич

Называет себя "иеросхимонахом Димитрием", самочинно вел и ведет деятельность на территории Шуйской и Московской епархий, также замечен в Белоруссии. По официальному заявлению Шуйской епархии, занимается мошеннической деятельностью.

2. Липин Александр Павлович

Бывший диакон Вологодской епархии, лишен сана в 2004 году. Примкнул к расколу секачевцев (Серафимо-Геннадиевская ветвь РКЦ ИПХ). Ныне называет себя "протоиереем РПЦЗ".

3. Махов Михаил Сергеевич

Бывший протоиерей Ивановской епархии, лишен сана в 2010 году. Тем не менее продолжает позиционировать себя как священник.

4. Кирсанов Сергей Владимирович

Называет себя клириком и монахом, говорит также, что "возглавляет монастырь", публикует фотографии себя в схиме. Был отчислен из ПСТГУ, рукоположен не был.

5. Шляхов Петр Степанович

Называет себя "иеромонахом Антонием". По его словам, был пострижен в монашество и рукоположен в священный сан бывшим епископом Чукотским Диомидом в 2007 г. Был запрещен в служении в 2008 году.

6. Агеев Эдуард Анатольевич

Называет себя "епископом Сергием". По его словам, был рукоположен в священный сан бывшим епископом Чукотским Диомидом в 2008 г. Впоследствии Агеев создал раскольническую структуру, где позиционирует себя в качестве епископа.

7. Кучеров Сергей Иванович

Называет себя "иеромонахом Михаилом". "Рукоположен" Эдуардом Агеевым, называющим себя "епископом Сергием".

8. Филиппов Вениамин Евгеньевич

Называл себя ранее "иеромонахом Евстратием", сейчас называет себя "схиархимандритом Даниилом". Бывший священник Тульской епархии, лишен сана в 2009 году. Примкнул к расколу бывшего епископа Диомида, позднее стал называть себя "непоминающим".

9. Головин Владимир Валентинович

Был лишен сана в 2019 году. Вопреки запрету священноначалия продолжает заниматься проповедью в интернете.

10. Романов Николай Васильевич

Бывший схиигумен Екатеринбургской епархии. В 2020 году был лишен сана и отлучен от Церкви. Тем не менее продолжает совершать богослужения и позиционирует себя как священнослужитель.

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+7 (499) 252-47-12

Список ресурсов, собирающих деньги без благословения Русской православной церкви

http://bogoslov.com

http://www.diologos.org

https://www.trebi-af.com

http://treb-afon.com

http://simvol-veri.ru

https://duhovnyj.ru

https://иконная-лавка.рф/

https://trebaonline.ru/

https://онлайн-церковь.рф/

https://prayonline.ru/

https://trebi-online.ru/

https://trebi.ru/

Дополнение от 7 сентября 2020 года:

https://fondspas.ru/

https://molitvaonline.ru/

https://chasovnya-online.ru/

https://svyatayakseniya.ru/

https://matronapomogi.ru/

https://trebi-zapiski-online.ru/

http://sergiev-posad.trebi-online.ru