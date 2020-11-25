Саакашвили предрек Украине экономическую катастрофу

Экс-президент Грузии, подавшийся в украинскую политику и успевший побывать губернатором Одесской области, затем оппозиционером, а теперь глава Исполнительного комитета реформ Украины при президенте Михаил Саакашвили назвал "неизбежным" крах экономики страны. Если, конечно, правительству не удастся получить "немного денег" от МВФ.

Своими идеями политик поделился в эфире телеканала "Украина 24". По мнению Саакашвили, так называемый "карантин выходного дня", против которого уже протестуют многие бизнесмены, добьет многие отрасли и лишит работы миллионы граждан. "Экономика этого не выдержит, она лопнет", - заявил он.

Скоро в бюджете не останется средств на элементарные социальные выплаты - прямо как в девяностые. При этом Саакашвили признал, что введенные правительством меры тем более бессмысленны, что они зачастую не соблюдаются. Так, на этих выходных многие кафе и рестораны продолжали работать, явно "крышуемые полицией", заключил Саакашвили.